شكرا لقرائتكم خبر عن ابن مرسى جميل عزيز: ويكيبيديا غلط واليوم ذكرى ميلاد والدى شاعر الألف أغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء مجدى مرسى جميل عزيز ابن الشاعر الكبير صاحب الألف أغنية مرسى جميل عزيز أن اليوم الموافق 9 يونيو يوافق ذكرى ميلاد والده المبدع الكبير، حيث ولد فى مثل هذا اليوم من عام 1921 وليس كما ذكر موقع ويكيبيديا الشهير والعديد من المواقع بأن ذكرى ميلاد الشاعر الكبير فى 15 فبراير عام 1921.

وقال الابن أن والده الشاعر الكبير مرسى جميل عزيز ولد فى مدينة الزقازيق فى 9 يونيو عام 1921وكان واسع الثقافة وحفظ القرآن فى طفولته وصباه كما حفظ المعلقات السبع والكثير من الدواوين، وهو ما جعل لديه تنوع كبير فى مفرداته الغنائية وأفكاره.

وكتب الشاعر العبقرى أول قصيدة شعرية فى سن الثانية عشرة وكانت أول قصيدة له فى رثاء أستاذه، و أذيعت أول أغنية له فى الإذاعة عام 1939، ولم يكن عمره وقتها يتجاوز الثامنة عشرة عاما ، وهى أغنية ( الفراشة ) ،ولحنها الموسيقار رياض السنباطى.

وفى نفس العام 1939 بدأ مرسى جميل عزيز فى تحقيق شهرته، عندما كتب أغنية ( يا مزوق يا ورد ف عوده ) التى غناها المطرب عبد العزيز محمود ، وبعدها أنطلق - كالصاروخ - كما وصفة النقاد ، فى عالم الشعر والأغنية، فكتب أكثر من ألف قصيدة وأغنية خلال أكثر من أربعين عاما، كان خلالهم ظاهرة أدبية وفنية بارزة ، و كتب القصائد والموشحات والمواويل الشعبية، والأغانى بكل أنواعها.

ساهم مرسى جميل عزيز فى نجومية عمالقة الفن والطرب وكتب جزءً كبيراً من تراثهم ومنهم كوكب الشرق أم كلثوم التى كتب لها الثلاثية الشهيرة التى لحنها بليغ حمدى " سيرة الحب، فات الميعاد، ألف ليلة وليلة"، كما كان له دور كبير فى نجاح فايزة أحمد التى كتب لها أشهر وأجمل أغانيها، ومنها «تمر حنة، يامه القمر ع الباب، ليه يا قلبي ليه، حيران، بيت العز»، وكان له دور كبير فى اكتشاف ونجومية العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، كما كان الشاعر المصرى المعاصر الوحيد الذى غنت من أشعاره فيروز قصيدة " سوف أحيا" فضلا عن أروع أغانى نجاة الصغيرة وشادية ومحمد قنديل ووردة، ورغم حياته القصيرة التى لم يتجاوز عمره فيها 58 عاماً إلا أنه كان من أكثر الشعراء إنتاجاً وإبداعاً ، فأثرى عالم الطرب بالعديد من الأعمال والأغانى التى تجاوز عددها ألف أغنية فى مختلف ألوان الغناء ولذلك أطلق عليه لقب شاعر الألف أغنية.