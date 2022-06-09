شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا عن المنافسة: ببص فى ورقتى وما بفكرش مين جنبى بيعمل إيه .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة روجينا عن تفاصيل شخصية حور التي قدمتها في مسلسلها الأخير "انحراف" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضى وهل كان لها مرجع قبل تجسيدها موضحة:" لم يكن هناك مرجع لى قبل تجسيد الشخصية، لأن حور دكتورة نفسية لها حالتها واستايلها، ولكن كل ما كنت أتمناه أن الناس تقول الست دى وراها ايه، وليه بتعمل كدا خاصة مشهد قتل زوجها في الحلقة الأولى وتساؤلات الجمهور كيف تقتل بدم بارد وبهذه الأريحية والسعادة".

وتحدثت روجينا خلال ندوة ”الخليج 365” عن خوضها المنافسات في شهر رمضان الماضى أمام العديد من المسلسلات والنجوم، قائلة : "أنا دايماً مركزة مع نفسي، عاوزة أقدم إيه للناس، وأنا كان عندى تجربة السنة اللى فاتت في مسلسل "بنت السلطان" ودى كانت تجربة أول سنة بطولة، وهذه التجربة لها ما لها وعليها ما عليها ولكن أنا سعيدة بها".

وأكدت روجينا على أن كل دور جسدته في مشوارها الفني اجتهدت وتعبت فيه قالت:"بحس أنى أي دور عملته مكانش يتعمل أحسن من كدا، إنما النجاح والفشل حاجة بتاعة ربنا، ودا رزق وأنا مؤمنة بكدا، انما التجربة الثانية "انجراف" كان هاممنى أعمل قضية، وأنا بقى عاوزة أعبر عن ايه، كان هاممنى المرأة، اللى أنا واحدة منهم وكنت حابة إنى أرصد مشاكل الست دي وما تتعرض له من قهر وظلم بأشكال كثيرة".

وتابعت روجينا:"كل الأمور دى كانت محمسانى للورق في "انجراف"، ومفكرتش من جنبى بيعمل ايه، لأن أنا باصة في ورقتى، ومش ببص في ورقة غيرى، طول عمرى بقول ان التنافس حلو، فعندما يكون هنا مسلسلات كثيرة حلوة أوى ذلك يعكس قوة الموسم، والجمهور المستفاد في النهاية، وكذلك ذلك في مصر الفن".

واستضاف الخليج 365 النجمة روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز في ندوة فنية، للاحتفال معهما بنجاح مسلسلهما الأخير "انحراف" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وكان في استقبالهما الكاتب الصحفي عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، فيما كرم الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365، روجينا رؤوف عبد العزيز عن المسلسل.

يذكر أن مسلسل "انحراف" بطولة روجينا، لوسي، وسميحة أيوب، عبد العزيز مخيون، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، أحمد صفوت، ويزو، سما إبراهيم، ميدو عادل، محمد مهران، نانسى صلاح، اسراء رخا، وتأليف مصطفى شهيب، وعدد من الفنانين الشباب وإخراج رؤوف عبد العزيز.



الفنانة روجنيا والمخرج رؤوف عبد العزيز



الفنانة روجينا



الكاتب الصحفى أكرم القصاص يكرم الفنانة روجينا



الخليج 365 يكرم روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز على مسلسل انحراف