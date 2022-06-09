شكرا لقرائتكم خبر عن خالد تاج الدين يحتفى بحصوله على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى الشاعر الغنائى ومطرب الراب خالد تاج الدين بحصولها على الإقامة الذهبية من دولة الامارات، وحرص على توجيه الشكر إلى دولة الامارات العربية المتحدة، من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، وكتب : "اتقدم بخالص الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وقادتها على منحى الإقامة الذهبية فئة الفنانين و المبدعين".

وأضاف : "كما اتقدم بجزيل الشكر والعرفان للسيد الفاضل المهندس محمد سيف الأفخم رئيس الهيئة العالمية للمسرح والسيد صلاح القاسم مستشار هيئة دبى للثقافة".



خالد تاج الدين على حسابه الرسمي عبر فيس بوك

كان الشاعر الغنائى خالد تاج الدين قد طرح قبل أشهر قليلة بمشاركة الممثل والمطرب أمير صلاح الدين أحدث أعمالهما الغنائية "آخر مترو"، من كلمات خالد تاج الدين، وتوزيع وليد شراقى، ماستر خالد عز، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، مدير تصوير مايكل فايز، وإخراج أيمن نور.

كما سبق وقدم خالد تاج الدين مؤخرًا أغنيتين للنجمة اللبنانية نانسى عجرم واحدة بعنوان "جاية معاك"، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، والأخرى بعنوان "حبك بيقوي" ألحان وليد سعد وتوزيع هانى يعقوب.