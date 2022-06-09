شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يروج لأحدث كليباته "Tanteet" بمقطع فيديو على انستجرام. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم محمد رمضان عن مقطع فيديو من أحدث أغانيه المصورة على طريقة الفيديو كليب وتحمل اسم "Tanteet" على حسابه بموقع انستجرام قبل طرحها كاملة على قناته بموقع يوتيوب قريباً: وتقول بعض كلمات الأغنية:"لا انا بس كنت سايبكوا تاخدوا نفسكوا..كنت بجيب حاجة وجيت ها".

وطرح محمد رمضان مؤخراً آخر أغانيه بعنوان "بلالين" من كلمات وألحان إسلام شندي، ومن توزيع شندي وخليل وتقول كلمات الاغنية: دخولنا مرعب خلي الكل يركن، وحش اللعبة حضر يبقى الكل يركن، مليش أنا آخر من الآخر أنا متحكم، هكسر سقف طموحك على المزيكا مجرم، ياه.. جامد أنا كده من يومي، نسخة واحدة وهما قلدوني، بالأسطورة أنا لقبوني، صعب عليكوا أنكم توصلوا لي".

ويستعد محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي، في الأردن، يوم الجمعة 17 يونيو الجارى، ويقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته التي حقق خلالها نجاحاته الغنائية، كما أعلن رمضان عن إحيائه حفلا غنائيا في إسطنبول بتركيا رابع أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 13 يوليو المقبل.

وفى سياق آخر يحضر محمد رمضان لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم "نمبر وان"، من تأليف أحمد عادل، وإخراج ياسر سامى، والذى يعود السينما بعد غياب 3 سنوات، حيث قدم آخر أفلامه "الكنز" الذى عرض على جزئين الأول عام 2017 والثانى 2019، وشارك في بطولته كل من محمد سعد، روبى، هند صبرى، أحمد رزق، أمينة خليل، أحمد حاتم، عبد العزيز مخيون، وعدد كبير من الفنانين، التأليف بين عبد الرحيم كمال وشريف عرفة، إخراج شريف عرفة.

وقدم محمد في شهر رمضان الماضى مسلسل "المشوار"، وشارك في بطولته دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سما إبراهيم، وضيفا الشرف سيد رجب وعمرو عبد الجليل والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".