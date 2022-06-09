شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الثمانية يفتح الملفات الخفية لرجال العصابات والمنظمات الإجرامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق عرض مسلسل "الثمانية" على إحدى المنصات الرقمية، الذي تدور أحداثه في إطار من الدراما والأكشن ضمن قالب بوليسي مشوق، حيث يفتح العمل الملفات الخفيّة لرجال العصابات وارتباطاتهم بالمنظمات الإجرامية، وتتمحور القصة حول رجل المال والأعمال ناصر، الذي يعمل في الخفاء لحساب منظمة إجرامية سرية منذ أكثر من عشرين عاماً كتاجرٍ للسلاح.

مسلسل "الثمانية"، تكشف أحداثه ما الذي يحدث حين تقرر المنظمة تصفية ناصر والتخلص منه في عملية مروّعة يسقط فيها عدد من الضحايا الأبرياء ومنهم الأغلى على قلبه؟، وهل يمكن لمن خسر كل من يحبّ أن يتخلّى عن كل ما يملك في سبيل الانتقام؟ وكيف يخطط ناصر للنيل من أعضاء المنظمة، وهل يستطيع كشف أسرارها وفضح ارتباطاتها والإيقاع بكل من يتعامل معها من رجال أعمال وأهل سلطة ونفوذ؟.

مسلسل "الثمانية" مكون من 8 حلقات، ويسجل التجربة الأولى للمستشار تركى آل الشيخ في التأليف الدرامى، وتم تصوير العمل ما بين مصر والمغرب وفرنسا بطولة آسر ياسين، خالد الصاوى، ريم مصطفى، محمد علاء، محمود البزاوي، حنان سليمان، لارا اسكندر، سارة عبد الرحمن، وضيوف الشرف غادة عادل، محمد ممدوح، أحمد فؤاد سليم، وأحمد وفيق.

كما يشارك فى بطولة المسلسل عدد من النجوم العرب وهم جهاد سعد، منذر رياحنة، محمد مفتاح، وضاح سوار، فاطمة ناصر، فراس سعيد، عبد اللطيف شوقي، خالد صقر، وآخرين، بالاضافة إلى ظهور ممثلين عالميين كضيوف شرف خلال الحلقات وهم مايكل بيتش، باشا ليشنيكوف، ريتشارد دومايو.



آسر ياسين ومحمد علاء



آسر ياسين



ريم مصطفى



آسر ياسين ولارا اسكندر



غادة عادل



محمد علاء



خالد الصاوى