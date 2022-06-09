شكرا لقرائتكم خبر عن جونى ديب يصل لـ 10ملايين متابع على تيك توك فى 24 ساعة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل جوني ديب على أكثر من 10 ملايين متابع على تيك توك في غضون 24 ساعة من نشر أول فيديو له على الموقع، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

بعد أقل من أسبوع من فوزه في قضية تشهير ضد زوجته السابقة أمبر هيرد، انضم الممثل البالغ من العمر 58 عامًا إلى المنصة ونشر رسالة شكر لأولئك الذين وقفوا إلى جانبه أثناء المحاكمة.



ديلى ميل

أهدى نجم قراصنة الكاريبي المقطع القصير إلى "أكثر أنصاره قيمةً وإخلاصًا وثباتًا".

شارك جونى ديب الذي لديه الآن 10.7 مليون متابع على تيو توك تجميع الفيديو يوم الثلاثاء، ولديه بالفعل ما يزيد عن 24.3 مليون مشاهدة.



حساب جونى ديب على تيك توك

يتضمن تيك توك مقاطع له وهو يصل إلى قاعة المحكمة لحشود من المعجبين ويظهره أيضًا وهو يعزف على الجيتار على خشبة المسرح مع فرقة صديقه جيف بيك بعد ذلك.

كان ديب قد علق على مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 30 ثانية قائلاً:"إلى جميع أنصاري الأكثر تقديرًا وإخلاصًا وثباتًا. لقد كنا في كل مكان معًا، ورأينا كل شيء معًا. لقد سلكنا نفس الطريق معًا. لقد فعلنا الشيء الصحيح معًا، كل ذلك لأنك كنت مهتمًا، والآن سنتقدم جميعًا معًا.