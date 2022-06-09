شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تطمئن جمهورها على حالة والدها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة العالمية شاكيرا على طمأنه محبيها ومتابعيها على حالة والدها الصحية بعد الازمة التي مر بها الفترة الأخيرة، ونشرت فيديو قصير عبر حسابها على انستجرام، تظهر فيه رفقة والدها وهى تقوم ببعض التمارين الذهنية معه.

وعلقت شاكيرا على الفيديو الذى نشرته عبر حسابها على انستجرام، " مع خروج والدي من المستشفى، وهو بالفعل في المنزل، اساعده في تحفيزه المعرفي بعد الصدمة، شكرًا لكم جميعًا على حبكم الكبير".

وكانت شاكيرا قد وضحت خلال الأيام الماضية، أنها تلقت الكثير من الرسائل التى تعرب عن القلق حول دخولها المستشفى، حيث أكدت شاكيرا أن الصورة قديمة، وأنها لم تدخل المستشفى.



شاكيرا ووالدها

وقالت شاكيرا تعليقًا على صورتها التي نشرتها مع والدها: "وصلتنى الكثير من الرسائل أننى في المستشفى.. أريد أن أقول إن هذه الصورة قديمة من الأسبوع الماضى، حينما كان والدى مريض وفى المستشفى حيث يتعافى الآن.. شكرًا لرسائلكم ولدعمك".

وأضافت شاكيرا فى بيانها للتعليق على الرسائل التى وردتها، "أتلقى الكثير من الرسائل التى تثير قلقى بشأن أننى شوهدت فى سيارة إسعاف فى برشلونة مؤخرًا.. أردت فقط أن أخبركم أن هذه الصور من عطلة نهاية الأسبوع الماضى، يوم 28، عندما تعرض والدى للأسف لسقوط سيئ ورافقته فى سيارة إسعاف إلى المستشفى حيث يتعافى الآن.. لقد أرسلتم جميعا أطيب تمنياتكم بطريقتكم، وشكرا لكم جميعا كما هو الحال دائما على كل حبكم ودعمكم".