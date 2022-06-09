تامر حسنى يحيى حفلا غنائيا بالسعودية 16 يونيو

حفلا غنائيا بالسعودية يوم 15 يوينو الجارى على مسرح ليالينا بجدة، يقدم فيها باقة من أغانيه التى عشقها منه الجمهور، منها "كل مرة ، يا نور عينى، بعيش، بنت الإيه، حضن الغريب، صعبة"، وغيرها من الأغانى.

القاهرة - سامية سيد - يحيى نجم الجيل تامر حسنى حفلا غنائيا بالسعودية يوم 15 يوينو الجارى على مسرح ليالينا بجدة، يقدم فيها باقة من أغانيه التى عشقها منه الجمهور، منها "كل مرة ، يا نور عينى، بعيش، بنت الإيه، حضن الغريب، صعبة"، وغيرها من الأغانى.

وحرص النجم تامر حسنى، على مشاركة متابعيه بمعلومة جديدة عنه، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب تامر قائلا: "كل فترة هعرفكوا معلومة جديدة يمكن محدش يعرفها عنى، أنا كل يوم قبل النوم عندى رحلة قراءة ومعرفة جميلة جداً، يمكن أول مرة أعلن عن شىء بداخلى بالشكل دا، بس حسيت فجأة إن واجب عليا أنقلكم أى شيء بيفيدني عشان يفيدكوا معايا".

وتابع: "أتمنى من كل المتابعين الاهتمام والبحث والحفاظ على كل فيديوهات ناس صعب تتكرر تاني أتمني من كل قلبي متابعتهم ولما نحتاج ردود على أسأله جوانا ندخل ونعرف قالوا إيه فيه الشيخ محمد متولي الشعراوي والعالِم مصطفى محمود والدكتور إبراهيم الفقي والداعية مصطفى حسني والأستاذ أحمد الشقيري والشيخ عمرعبد الكافى والدكتورمحمد النابلسي وغيرهم".

وأَضاف: "ومازلت ابحث عن علماء تانيين بيوصلولنا حقيقة الحياة وأسرارها وكيفية التعامل معها فى حلوها ومرها بشكل إيجابي جميل و بسيط".