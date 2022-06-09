مفيدة شيحة تهاجم شقيق ياسمين عبد العزيز : ” ملوش حق يتكلم “

كتب امير فتحي في الخميس 9 يونيو 2022 02:55 مساءً - علقت الإعلامية ” مفيدة شيحة ” في حلقة يوم أمس الأربعاء من برنامجها (الستات) على أزمة الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” وزوجها الفنان ” أحمد العوضي ” وما تردد حول انفصالهما .

فأشارت مفيدة شيحة إلى أن هذه الأزمة أصبحت حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية وتريند على مواقع التواصل الاجتماعي .

على الرغم من عدم خروج أيا من الطرفين للإعلان عن وقوع انفصال أم لا .. وتم الاستناد فقط إلى ما قامت به ياسمين عبد العزيز بإلغاء متابعتها لزوجها .

كما أكدت مفيدة على أن الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يحبان بعضهما البعض بشكل كبير .

وتحدثت مفيدة شيحة عن شقيق ياسمين الفنان ” وائل عبد العزيز ” الذي خرج بتصريحات للتعليق على تلك الأزمة وهي ما رفضتها شقيقته ودارت بينهما انتقادات متبادلة عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي وقاما بعد ذلك بحذفها .

فقالت الإعلامية مفيدة شيحة عن وائل عبد العزيز : ” اللي ملوش حق يتكلم هو أخوكي يا ياسمين ” .