مفيدة شيحة تهاجم شقيق ياسمين عبد العزيز : ” ملوش حق يتكلم “

كتب امير فتحي في الخميس 9 يونيو 2022 02:55 مساءً - علقت الإعلامية ” مفيدة شيحة ” في حلقة يوم أمس الأربعاء من برنامجها (الستات) على أزمة الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” وزوجها الفنان ” أحمد العوضي ” وما تردد حول انفصالهما .
فأشارت مفيدة شيحة إلى أن هذه الأزمة أصبحت حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية وتريند على مواقع التواصل الاجتماعي .
على الرغم من عدم خروج أيا من الطرفين للإعلان عن وقوع انفصال أم لا .. وتم الاستناد فقط إلى ما قامت به ياسمين عبد العزيز بإلغاء متابعتها لزوجها .
كما أكدت مفيدة على أن الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يحبان بعضهما البعض بشكل كبير .
وتحدثت مفيدة شيحة عن شقيق ياسمين الفنان ” وائل عبد العزيز ” الذي خرج بتصريحات للتعليق على تلك الأزمة وهي ما رفضتها شقيقته ودارت بينهما انتقادات متبادلة عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي وقاما بعد ذلك بحذفها .
فقالت الإعلامية مفيدة شيحة عن وائل عبد العزيز : ” اللي ملوش حق يتكلم هو أخوكي يا ياسمين ” .
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