نيكول سابا : ” لو لسه يوم واحد هعيشه هعمل كل شئ ممنوع “

كتب امير فتحي في الخميس 9 يونيو 2022 02:55 مساءً - عرضت قناة الجديد اللبنانية عبر حسابها على تطبيق انستجرام البرومو الدعائي للحلقة الجديدة من برنامج (كتاب الشهرة) والتي تحل ضيفة بها الفنانة ” نيكول سابا ” والمقرر إذاعتها يوم السبت المقبل .

وظهر بمقطع الفيديو الخاص بالبرومو سؤال مقدم البرنامج الإعلامي ” علي ياسين ” لنيكول حول إذا كان متبقي بعمرها يوم واحد فقط، فما هي الأشياء التي سوف تقوم بها بهذا اليوم .. فقال : ” يوم واحد لتعيشي ” .. لترد نيكول سابا : ” بعمل كل شئ ممنوع ” .

كما تحدثت نيكول سابا خلال اللقاء عن فترة انفصالها عن زوجها الفنان ” يوسف الخال ” مشيرة إلى أن هذا القرار في ذلك الوقت كان لمصلحة كلا منهما .

فيما رفضت الفنانة اللبنانية الحديث عن أسباب خلافها مع مواطنتها وزميلتها الفنانة ” إليسا ” وعلقت على ذلك قائلة : ” لا عم سب حدا ولا عم بجرح بحدا .. وما حدا بيحقله يقول شئ على لساني أنا مش قايلته ” .