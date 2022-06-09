كتب امير فتحي في الخميس 9 يونيو 2022 02:55 مساءً - عرضت قناة الجديد اللبنانية عبر حسابها على تطبيق انستجرام البرومو الدعائي للحلقة الجديدة من برنامج (كتاب الشهرة) والتي تحل ضيفة بها الفنانة ” نيكول سابا ” والمقرر إذاعتها يوم السبت المقبل .
وظهر بمقطع الفيديو الخاص بالبرومو سؤال مقدم البرنامج الإعلامي ” علي ياسين ” لنيكول حول إذا كان متبقي بعمرها يوم واحد فقط، فما هي الأشياء التي سوف تقوم بها بهذا اليوم .. فقال : ” يوم واحد لتعيشي ” .. لترد نيكول سابا : ” بعمل كل شئ ممنوع ” .
كما تحدثت نيكول سابا خلال اللقاء عن فترة انفصالها عن زوجها الفنان ” يوسف الخال ” مشيرة إلى أن هذا القرار في ذلك الوقت كان لمصلحة كلا منهما .
فيما رفضت الفنانة اللبنانية الحديث عن أسباب خلافها مع مواطنتها وزميلتها الفنانة ” إليسا ” وعلقت على ذلك قائلة : ” لا عم سب حدا ولا عم بجرح بحدا .. وما حدا بيحقله يقول شئ على لساني أنا مش قايلته ” .
كانت هذه تفاصيل خبر نيكول سابا : ” لو لسه يوم واحد هعيشه هعمل كل شئ ممنوع “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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