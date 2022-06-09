هل قصد شقيقته .. وائل عبد العزيز يثير الجدل بمنشور جديد

كتب امير فتحي في الخميس 9 يونيو 2022 02:55 مساءً - نشر الفنان ” وائل عبد العزيز ” منشور جديد له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أثار من خلاله حالة من الجدل بين المتابعين الذين تساءل البعض منهم عما إذا كان يقصد به شقيقته الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” .

فكتب وائل عبد العزيز في منشوره : ” والله أنا ربنا هيكرمني قوي وهنجح قوي وهيعوضني على كل الأذى ده .. وهيعوضني بسنين نجاح كتير بدل اللي ضاعت، وناس أحلى وصافية وهيوقفلي كل ولاد الحلال ” .

وتابع : ” وهينصفني وهيبقي معايا زي ما هو على طول معايا .. هو الوحيد اللي عالم باللي في قلبي وبحالي .. يقيني بالله يقيني .. ياربّ العباد بدّل حالي واسعد قلبي وابعد عني من لا يخافك ” .

يذكر أن الخلافات كانت قد تجددت بين كلا من ياسمين عبد العزيز وشقيقها في الأيام الماضية بعد خروج الأخير بتصريح له أعلن من خلاله عن دعمه لها بعد تداول أنباء عن انفصالها عن زوجها ” أحمد العوضي ” .

وهو ما رفضته ياسمين عبد العزيز واتهمت وائل عبد العزيز ببيع شقيقته مقابل الحصول على سيارة مرسيدس .. ليرد شقيقها في منشور له أكد من خلاله على أنه كان دائما ما يدعمها ويحميها إلا أنها تخلت عنه وعن أسرتها منذ سنوات طويلة .