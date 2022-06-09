شيماء سيف تعلق على أخبار خسارة وزنها.. “بيجيبوا الكلام ده منين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الممثلة المصرية ​شيماء سيف​ فيديو جديد لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت شيماء في الفيديو الفكاهي الذي عدّلت عليه، جعلت وجهها يبدو أسمن من الواقع، وعلى أنغام أغنية “كدابين” للفنانة شيرين عبد الوهاب للرد على الأخبار التي تم تداولها، بأن شيماء قد خسرت 40 كيلو من وزنها، وأصبحت إنسانة مختلفة كليا.

كما أرفقت شيماء سيف الفيديو بتعليق، وقالت: “نفسي أعرف الي بينزلو الاخبار دي بيجيبوا الكلام ده منين”.

وتفاعل المتابعون بسرعة مع فيديو شيماء، وتوحدت تعليقات الحب الموجهة إليها، وأحد هذه التعليقات: “قمر ومنحبك بكل الحالات”.