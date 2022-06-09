جوني ديب يخطط للتنازل عن التعويض المستحق من آمبر هيرد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت محامية الممثل العالمي ​جوني ديب​ في قضيته الأخيرة مع زوجته السابقة ​آمبر هيرد​، خلال برنامج حواري الأربعاء، أن موكلها يخطّط للتنازل عن التعويض المتوجب على آمبر دفعه لصالح جوني.

وأكدت المحامية ​كاميل فاسكيز​ أن موكلها لا يهمه المال، والقضية لم تكن قضية تعويضات مالية، بل بسبب تشويه سمعته، وقالت: “لم يكن هذا يتعلق أبدًا بالمال بالنسبة للسيد ديب، كان هذا حول استعادة سمعته وقد فعل ذلك” وهذا ما أكده جوني ديب أيضا.

وجاء هذا الرد من كاميل بعد أن ذكر المذيع لها، أن آمبر هيرد غير قادرة على الدفع، وكانت تخطّت لتقديم استئناف بشأن الحكم الصادر بحقها، والذي اعتبره كثيرون غير عادل.