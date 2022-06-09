شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتنازل جوني ديب عن10ملايين مليون دولار تعويض وينقذ آمبر هيرد من الإفلاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألمح محامو النجم العالمي جوني ديب إلى أن نجم هوليود قد لا يحصل على تعويضات قدرها 10.4 مليون دولار من زوجته السابقة أمبر هيرد ، مؤكدين أنه راضٍ عن "فوزه التام" الذي أبرأ اسمه أخيرً، وحسب ما نشر موقع nypost ان الامر بالنسبة لجوني ديب لا يتعلق بالمال، وقال أحد محامي النجم ، بن تشيو ، لـ " Good Morning America" عندما سئل عن مخاوف هيرد بأن تصبح فقيرة، فقال تشيو: "كان هذا حول استعادة سمعته - وقد فعل ذلك..لقد كان فوزا كاملا لجوني".

وفي مقابلة منفصلة على الهواء مباشرة في برنامج " Today" نفي تشيو أيضًا احتمالية إلغاء قرار التعويض.

وعلى جانب آخر، وبحسب ما نشره موقع "ديلى ميل"، فإن آمبر هيرد، صاحبة الـ 36 عاما، تقول إنها لا تستطيع دفع أكثر من 8 ملايين دولار تدين بها لزوجها السابق بعد أن حكم القضاء، بخلاف مبالغ وعقوبات أخرى، وعلى الرغم من مزاعمها بمواجهة أزمة مالية، إلا أن آمبر هيرد، كانت تعيش في أحضان الرفاهية مع عائلتها أثناء المحاكمة، وفقًا لـ TMZ.