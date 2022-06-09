شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتنازل جوني ديب عن10ملايين مليون دولار تعويض وينقذ آمبر هيرد من الإفلاس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ألمح محامو النجم العالمي جوني ديب إلى أن نجم هوليود قد لا يحصل على تعويضات قدرها 10.4 مليون دولار من زوجته السابقة أمبر هيرد ، مؤكدين أنه راضٍ عن "فوزه التام" الذي أبرأ اسمه أخيرً، وحسب ما نشر موقع nypost ان الامر بالنسبة لجوني ديب لا يتعلق بالمال، وقال أحد محامي النجم ، بن تشيو ، لـ " Good Morning America" عندما سئل عن مخاوف هيرد بأن تصبح فقيرة، فقال تشيو: "كان هذا حول استعادة سمعته - وقد فعل ذلك..لقد كان فوزا كاملا لجوني".
وفي مقابلة منفصلة على الهواء مباشرة في برنامج " Today" نفي تشيو أيضًا احتمالية إلغاء قرار التعويض.
وعلى جانب آخر، وبحسب ما نشره موقع "ديلى ميل"، فإن آمبر هيرد، صاحبة الـ 36 عاما، تقول إنها لا تستطيع دفع أكثر من 8 ملايين دولار تدين بها لزوجها السابق بعد أن حكم القضاء، بخلاف مبالغ وعقوبات أخرى، وعلى الرغم من مزاعمها بمواجهة أزمة مالية، إلا أن آمبر هيرد، كانت تعيش في أحضان الرفاهية مع عائلتها أثناء المحاكمة، وفقًا لـ TMZ.
وأضح التقرير أن الممثلة استأجرت قصرًا مساحته 13 ألف قدم مربع في ماكلين بولاية فيرجينيا، على بعد 25 دقيقة بالسيارة من محكمة فيرفاكس الريفية حيث استمرت محاكمتها على مدى 6 أسابيع.
ويقع المنزل على مساحة فدان من الأرض، ويضم ملعبًا للتنس ومسرحًا سينمائيا منزليا وثمانى غرف نوم، حيث تصف شركة Zillow للعقارات المنزل، بأنه واحد من أكثر العقارات المميزة والخاصة، ورغم أن سجلات الإيجار فى القائمة لا تتضمن اسم هيرد، لكنها تُظهر أن العقار تم تأجيره في 4 مايو 2020، ومن غير الواضح ما إذا كان العقار قد تم تأجيره في بداية المحاكمة فى 11 أبريل.
وبحسب ما ورد، قال الشهود، إن آمبر هيرد شوهدت في منزل أختها ويتني، وابنتها أوماغ بايج، كما شوهد أمن هيرد في مكان الإقامة، وقد ظهرت بريدهوفت محامية آمبر هيرد، فى برنامج Today Show، الخميس الماضى، وقالت إن هيرد لديها أسباب ممتازة لاستئناف الحكم وتخطط للقيام بذلك.