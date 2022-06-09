شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث صور لأبطال مسلسل "الثمانية" مع انطلاق عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أولى حلقات مسلسل "الثمانية" ، بطولة النجوم آسر ياسين وخالد الصاوى وريم مصطفى، على إحدى المنصات الرقمية، مساء أمس الاربعاء، كما يعرض على شاشة التليفزيون في وقت لاحق، وهو من إخراج احمد مدحت، حيث نشر مخرج العمل كواليس المسلسل وأماكن التصوير وخلافه، وذلك على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".









وطرحت الجهة المنتجة البوسترات الدعائية بالإضافة إلى البرومو الرسمي، الذى أوضح أن المسلسل يدور في إطار من الاثارة والتشويق .

يشار إلى أن أحداث المسلسل تدور حول عصابة إجرامية خطيرة تقرر اغتيال أحد أعضائها بسبب مخالفته الأوامر، كما تقتل ابنته ضمن الأحداث، فيقرر الانتقام بمساعدة أحد أعضاء وحدة مكافحة الجرائم.

ننشر بعض صور من كواليس المسلسل، الذى تدور أحداثه في إطار من التشويق والاثارة .

مسلسل "الثمانية" من إخراج أحمد مدحت وإشراف عام على الإنتاج حمادة إسماعيل، وبطولة آسر ياسين خالد الصاوى، ريم مصطفى، غادة عادل، محمد علاء، وعدد كبير من الفنانين.















