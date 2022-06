شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز بإطلالة ربيعية فى شوارع نيويورك بعد فوزها بجائزة MTV والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوماً ما تعتبر الممثلة والمغنية العالمية جينيفر لوبيز واحدة من أكثر النجمات اللاتي يحرصن على أناقتهن دائماً، مثلما حصل مؤخراً أثناء ظهورها بفستان بألوان ربيعية وفقاً لما ذكره تقرير موقع الديلي ميل مؤخراً حول النجمة الشهيرة التي خطفت الأنظار وهي تسير في شوارع مدينة نيويورك.

جينيفر لوبيز

وقد اهتم موقع الديلي ميل خلال تقريره بابراز إطلالة الممثلة الشهيرة، بداية من تصميم شعرها الفاتح في شكل ذيل حصان، واختيارها الحد الأدنى من الإكسسوارات بخلاف حقيبة اليد وردية، مع النظارات الشمسية الكبيرة والأقراط الذهبية.



جينيفر لوبيز

وتأتى إطلالة جينيفر لوبيز بعدما فازت قبل أيام بجائزة الجيل في حفل توزيع جوائز MTV، ووجهت لوبيز وقتها الشكر لمديرأعمالها ولكل من كان سبب في الوصول لما وصلت إليه، فيما قامت بشكر جمهورها الذي قالت عنه أنه لولاه لما كانت تقف علي هذا المسرح، كما قالت لحبيبها بن أفليك وأولادها أنها ستكون على موعد العشاء في المنزل للاحتفال بالجائزة، هذا بالإضافة إلى فوزها بجائزة أفضل أغنية عن On My Way.

جينيفر لوبيز

أغنية On My Way من فيلم marry me وتدور أحداث الفيلم حول نجمة بوب يتخلى عنها خطيبها مغنى الروك قبل لحظات من حفل زفافهما المقام وسط مدينة نيويورك بعدما علمت بخيانته، ما يدفعها لعرض الزواج على رجل تختاره عشوائيًا من بين الحشود، والذي يحمل لافتة بعنوان أما قصة الفيلم فهي تستند لرواية مصورة لبوبى كروسبى.

يشارك جنيفر لوبيز وأوين ويلسون في بطولة فيلم marry me عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم سارا سيلفرمان ومالوما وجون برادلي وغيرهم.