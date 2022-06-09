آسر ياسين يعلق على ترقية محامية جوني ديب ويشبهها بدوره فى "سوتس"

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان آسر ياسين علي ترقية محامية النجم العالمي جوني ديب، بعد تغلبها علي آمبرهيرد وتحقق فوز لديب، حيث ان ترقيتها جاءت علي غرار ترقية شخصية ياسين في النسخة العربية من مسلسل "سوتس"، حيث نشر آسر ياسين خبرالترقية من خلال ستوي انستجرام الخاص به وعلق عليه بـ " المسيري زيدان" .

وعلي جانب آخر انطلقت أولى حلقات مسلسل "الثمانية" ، بطولة النجوم آسر ياسين وخالد الصاوى وريم مصطفى، على إحدى المنصات الرقمية، مساء أمس الاربعاء، كما يعرض على شاشة التليفزيون في وقت لاحق، وهو من إخراج احمد مدحت، حيث نشر مخرج العمل كواليس المسلسل وأماكن التصوير وخلافه، وذلك على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وطرحت الجهة المنتجة البوسترات الدعائية بالإضافة إلى البرومو الرسمي، الذى أوضح أن المسلسل يدور في إطار من الإثارة والتشويق .

يشار إلى أن أحداث المسلسل تدور حول عصابة إجرامية خطيرة تقرر اغتيال أحد أعضائها بسبب مخالفته الأوامر، كما تقتل ابنته ضمن الأحداث، فيقرر الانتقام بمساعدة أحد أعضاء وحدة مكافحة الجرائم.

مسلسل "الثمانية" من إخراج أحمد مدحت وإشراف عام على الإنتاج حمادة إسماعيل، وبطولة آسر ياسين خالد الصاوى، ريم مصطفى، غادة عادل، محمد علاء، وعدد كبير من الفنانين.