شكرا لقرائتكم خبر عن محامية جونى ديب تواصل دعمها له وتؤكد: مغرمة بموسيقاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محامية جوني ديب، كاميل فاسكويز، دعم الممثل من خارج قاعة المحكمة بعد مساعدته في الحصول على حكم بقيمة 15 مليون دولار في محاكمة التشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد.

وفقا لموقع صحيفة " ديلى ميل" تحدثت المحامية البالغة من العمر37 عامًا باعتزازعن موكلها الشهير في مدينة نيويورك أمس الأربعاء، بعد وقت قصير من ظهورها في برنامج Today Show لمناقشة القضية رفيعة المستوى.



تقرير ديلى ميل

أكدت فاسكيز، التي كانت برفقة محامي آخر، أنها تخطط لرؤية نجم قراصنة الكاريبي مرة أخرى الذي كان في المملكة المتحدة يقوم بجولة مع موسيقي الروك الإنجليزي جيف بيك منذ انتهاء المرافعات الختامية في أواخر مايو.

عندما سُئلت عما إذا كانت من محبي موسيقى ديب، أجاب فاسكيز: "نعم. نعم بالطبع".

في وقت سابق، ابتهجت مواطنة كاليفورنيا، التي تم جلبها إلى الفريق القانوني لديب كمحامية مساعدة، وهي تشكر أنصارها في الخارج عندما تمت تهنئتها بالترقية الجديدة.

أصبحت فاسكيز نجمة في حد ذاتها أثناء الدفاع عن ممثل هوليوود في المحاكمة التي استمرت ستة أسابيع بأدائها الرائع في قاعة المحكمة.

لم تحصل كاميل فاسكيز محامية جوني ديب علي الشهرة فقط، فأدائها البارع الذي شاهده العالم في قضية جوني ديب وآمبر هيرد أبرز قدراتها التي جعلتها تفوز بعقد شراكة في مكتب المحاماة الذي مثّل نجم هوليود في القضية.

وعادة ما تحدث مثل هذه الترقيات في نهاية السنة المالية، لكن الدور الرئيسي الذي لعبته فاسكيز في فوز ديب بقضية التشهير التي رفعها ضد طليقته، أقنع رؤساء شركة براون رودنيك الشهيرة للمحاماة باستعجال تعديل وضعها من محامية مساعدة إلى منصب شريك، حسبما نشر موقع الديلي ميل .

فحسب التقرير قال ويليام بالديجا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة براون رودنيك: "يسعدنا أن نرحب بكاميل ضمن شراكتنا..فعلى مدى تاريخ الشركة كنا نحتفظ بمثل هذه القرارات إلى نهاية السنة المالية، لكن أداء كاميل خلال محاكمة جوني ديب أثبت للعالم أنها على استعداد لاتخاذ الخطوة التالية الآن".