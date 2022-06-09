شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح أغانى مسلسل "مكتوب عليا" أكرم حسني يسجل أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الفنان اكرم حسني سيستغل نجاح أغاني مسلسل الرمضاني "مكتوب عليا"، فبعد تقدمة حوالي 3 أغاني منهم الاغنية التي نجحت نجاح كبير "ستو أنا"، حيث يستعد أكرم لإطلاق اغنية جديدة، حيث نشر صورته من خلال خاصية القصص القصيرة علي الانستجرام وهو في الاستديو لتسجيل الاغنية الجديدة .



اكرم حسني

حقق مسلسل مكتوب عليا نجاحا كبيرا خلال موسم رمضام 2022 ونرصد مصادر قوة المسلسل وتحقيقه للمعادلة الصعبة، فكرة مسلسل مكتوب عليّا مختلفة وجديدة على تاريخ الدراما المصرية، فاستخدام عنصر وهمي مثل أن يستيقظ البطل جلجل وعلى يده كلمات تشير إلى يومه، وربطها بالدراما الحياتية، وهو تحدي جديد ومختلف، وأحد أهم أسباب نجاح المسلسل.

تنحصر الأعمال في رمضان ما بين التصنيفات الكوميديا أو أكشن أو دراما، ولكن في مسلسل مكتوب عليا تمكن صناع العمل من مزج الكوميديا بالدراما، وهو الأمر الذي جعل الكوميديا أقوى والدراما أكثر تأثيرًا على المشاهد، استثمر أكرم حسني في كوميديا المسلسل، فلم يخلق افيهات بعيدة عن السياق، أو جعل الهدف الوحيد من المسلسل هو الضحك.. بل قدم رسالة الرضا بالمكتوب من خلال شخصية جلال، بما يواجه من صعوبات خلال أحداث المسلسل.

طرح أكرم حسني أغنية ستو أنا والتي احتلت تريند تويتر وحصدت ملايين المشاهدات على تيك توك لتكون بمثابة أوى تسويق للمسلسل، الأمر الذي دفع الكثير من الفنانين لمشاركة أكرم حسني تريند هذه الأغنية، وأيضًا أغنية أنا العريس الذي قدمها في إطار درامي كوميدي عندما كان يتزوج سلمى (هنادي مهنا) ورقية (أيتن عامر) في نفس الوقت، لم يتسرع أكرم حسني في اختيار عمله الرمضاني، وأخذ كامل وقته في التحضير وبناء الكوميديا والدراما، ليستغرق عامًا كاملًا من العمل الجاد على المسلسل حتى يخرج بهذه الصورة المميزة.

لم يتردد أكرم حسني في منح فرص لوجوه جديدة في مسلسله مكتوب عليا، والذي مثل الظهور الأول لمحمود السيسي وهلا رشدين واللذان كانا على قدر المسؤولية وقدما شخصيتهما بشكل رائع، غذى أكرم حسني مسلسله مكتوب عليا بعلاقات مختلفة موجودة بالواقع، مثل علاقة جلجل بوالده، والتي دائمًا ما تكشف جانبًا من الشد والجذب في كل نقاش يدور بينهما وكل قرار يأخذه جلجل.

على عكس الدارج فإن شخصيات مسلسل مكتوب عليا حقيقية تمامًا، ولا يتملكها الطيبة المبالغ فيها، فشخصية جلال غيّرتها الأموال، استغل مرض والد سلمى (هنادي مهنا) للزواج منها، وأيضًا رقيّة التي أحبت جلال وكان بمقدورها أن تفعل أي شيء للزواج منه، وحتى شخصية الأم رأينا لها جانب غير محايد ووقفت بجوار ابنة اختها ضد ابنها جلال، وأيضًا جيجي التي تغيّرت تصرفاتها بعدما أصبحت غنية، لنكتشف أن شخصيات المسلسل التي تعكس الواقع تمامًا.