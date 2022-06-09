شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تكشف سبب حذف أغنيتها "سمك القرش"من يوتيوب وطرحها مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عن إعادة طرح أغنيتها الجديدة "سمك القرش" التي صورتها بطريقة الفيديو كليب، من جديد على قناتها الرسمية بـ " يوتيوب"، وذلك بعد أن تم حذفها عقب ساعات من طرحها، ونشرت نيكول سابا مقطعاً من الأغنية على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وعلقت قائلة:"الحمد لله، عاد الفيديو الموسيقي الخاص بى على اليوتيوب".



بوست نيكول

وكان جمهور نيكول سابا قد فوجئ أمس باختفاء أغنيتها الجديدة "سمك القرش" من على قناتها الرسمية على "يوتيوب"، دون سبب معلن وقتها، لتقرر الفنانة نيكول سابا، توضيح سبب الحذف لجمهورها ومحبيها، حيث أكدت أنها واجهت مشكلة تقنية دفعتها لحذف فيديو كليب أغنيتها الجديدة "سمك القرش" بعد ساعات من طرحه.ونشرت نيكول عبر صفحتها الرسمية على " انستجرام"، بياناً رسمياً، أوضحت من خلاله سبب حذف الأغنية.

وجاء نص البيان كتالي:" أنا ماحذفت كليبي الجديد، صار فيه مشكلة صغيرة عم نحلّها وان شاء الله ساعة وبيرجع بصير موجود عاليوتيوب".

وتابعت " ‏ الحمدلله العيون من اولّها مبلّشة بس خير كل شي بينحلّ والصبر جميل