شكرا لقرائتكم خبر عن "صدعتونا كلام عايزين نشوف أفعال".. أحمد شيبة يطرح أغنيته الجديدة "طلق فاضى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب الشعبى أحمد شيبة أغنيته الجديدة "طلق فاضى" خلال الساعات الماضية، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، من كلمات عمرو قطب وألحان خالد سلطان ووليد سامى، ومن توزيع أشرف البرنس.

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كلها عارفه تمام بعضيها..متعيشوهاش بقا وتسوقو فيها

والشيطان يلعب بدماغكم...وتقولو حاجه تحاسبو عليها

مش كل واحد رجله تشيله..يفتكر انه معلم جيله

وهو هفأ وفي نفسه عويل...والناس علي عينه بتديله

صدعتونا كلام...عايزين نشوف افعال

لو انتو كله تمام..اثبتولي انكو ابطال

كفايا ضرب في طلق فاضي

عايز اشوف راجل قصادي..والميدان واسع وفاضي

لاي حد يجيله الشوووق..بتعيدو وتزيدو في خيابه

وتقضوها فشخره كدابه

صدقوني عليكو هتغابه..وانا لما بزعل

مش بروووق

كلها عارفه تمام بعضيها..متعيشوهاش بقا وتسوقو فيها

والشيطان يلعب بدماغكم...وتقولو حاجه تحاسبو عليها

مش كل واحد رجله تشيله..يفتكر انه معلم جيله

وهو هفأ وفي نفسه عويل...والناس علي عينه بتديله

بس هوووس..مسمعش حس

تمامكم كلاام..وبوق بس

بس هوووس..مسمعش حس

كان المطرب أحمد شيبة، قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان "القلب جالو هبوط"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان خالد سلطان.

كما طرح أحمد شيبة منذ فترة أغنية بعنوان "شيبة صعيدى" والتى أداها باللهجة الصعيدية، وهى من كلمات رضا المصرى، ألحان فارس فهمى، توزيع أشرف البرنس، وتقول كلمات الأغنية: "زينة الرجال الأدب وللأدب علامات.. واللى معاه الأدب تلقاه يسيب علامات، سألو ديابة الخلى عن جبلى ورجالو.. قالو اللى جه فى سكتهم من قبل ما يعيش مات.. زينة الرجال الأدب وللأدب علامات، من قال أنا متخلقكش لسه اللى قلبه كده مقوية.. والجدعنة واخدها ورثة واللى يماشيك بالروح تفديه".