شكرا لقرائتكم خبر عن صدمات واجهت غادة عبد الرازق خلال مشوارها الفنى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النجمة غادة عبد الرازق حققت نجاحا كبيرا خلال مشوارها الفنى ولها مسيرة فنية حافلة، من خلال أعمال تولت فيها البطولة المطلقة وأخرى شاركت فى بطولتها منها مسلسلى "عائلة الحاج متولى" و"الباطنية"، كما تولت البطولة فى مسلسلات "زهرة وأزواجها الخمسة" و"مع سبق الإصرار" و"حكاية حياة" و"حدوتة مرة" وغيرها.

وبعيدا عن نشاطها الفنى الحافل بعشرات الأعمال التى حققت من خلالها انتشارا واسعا وكونت بها جمهورا كبيرا، تعرضت على مدار هذا المشوار للعديد من الصدمات والعراقيل منها:

منذ طفولتها تعانى غادة بحسب تصريحات سابقة لها، حيث انفصل والداها وتزوج كلاهما وهى فى سن صغيرة، تولت شقيقتها الكبرى يسرية رعايتها، وتوفى والدها وهى فى عمر الـ13 لتكون الصدمة الأولى فى حياتها.

وكان مصرع شقيقها الأكبر خليل وهو فى عمر الـ25 بحادث سير فى ألمانيا، بمثابة الصدمة الثانية فى حياتها، لتصبح شقيقتها الكبرى هى كل ما لها.

الفنانة رانيا يوسف بدأت أزمتها مع غادة عبد الرازق بعد عرض فيلم "ريكلام" حين اتهمتها بأنها تبحث عن النجومية حتى لو على حساب الآخرين، ووصفتها بالسمكة الكبيرة الجائعة التى تأكل السمكة الأصغر منها، معلنة أنها لن تعمل مع غادة مرة أخرى.

ودخلت الفنانة غادة عبد الرازق فى أزمة مع الناقد الفنى طارق الشناوى كادت تصل إلى ساحات القضاء، بعد أن نشرت على حساباتها الشخصية على التواصل الاجتماعى تدوينة تفيد بأنها دفعت أموالاً له مقابل الكتابة بشكل إيجابى عن مسلسلها "حكاية حياة".