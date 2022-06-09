هل يشكل السكر البني بديلا صحيا عن السكر الابيض؟

كتب امير فتحي في الخميس 9 يونيو 2022 12:58 مساءً - هل تحرص على استخدام السكر البني أكثر من السكر الأبيض لأنك تعتبره بديلاً أكثر صحة؟

وكشف الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي بتغريدة على “تويتر” مؤخراً عن الحقيقة وراء هذه الإشاعة.

والحقيقة أنه لا يوجد اختلاف كبير بين النوعين، إذ على سبيل المثال، تحتوي ملعقة صغيرة من السكر البني على 15 سعرة حرارية، بينما تحتوي ملعقة واحدة من السكر الأبيض على 16 سعرة حرارية.

ويحتوي السكر البني على الدبس، وهو ما يعطيه لونه، ويزيد من حلاوته.

ومن المهم أخذ خطر استهلاك السكر البني والأبيض بعين الاعتبار، إذ يتسبب النوعان بمخاطر تؤدي لأمراض عديدة، مثل السمنة، وداء السكري، وأمراض القلب.