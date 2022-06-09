هل يتنازل جوني ديب عن تعويض الـ 8 ملايين دولار من أمبر هيرد؟.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 9 يونيو 2022 12:58 مساءً - أوضحت المحامية كاميل فاسكيز وبنجامين تشيو بأن جوني ديب من الممكن أن يتنازل عن الحكم البالغ 8 ملايين دولار الذي أمرت طليقته السابقة بدفعه له، حيث قال محامي هيرد:” إنها لا تستطيع تحملها وكشفوا بالأمس عن خطط لتقديم استئناف.

وجاء ذلك الحديث في عدة من البرامج التلفزيونية صباح الأربعاء، لانتقاد كاميل فاسكيز وبنجامين تشيو، حديث أمبر هيرد بأن المحاكمة كانت غير عادلة.

وأتت المحامية كاميل فاسكيز وبنجامين تشيو في برنامج Good Morning America ومن ثم على شبكة Law and Crime – التي غطت المحاكمة كاملة دون انقطاع.

وانتقدت ادعاء هيرد بأنها خسرت المحاكمة لأنه أقوى منها وشعبية ، قائلة خطأ تمامًا :” أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا وأن هيئة المحلفين ببساطة لم تعجبها لأنها، على عكس جوني، لم يتحمل المسؤولية عن أي شيء.”