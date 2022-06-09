شكرا لقرائتكم خبر عن عملت نفسها مش شايفة .. شاكيرا حاولت العودة لبيكيه مرتين قبل الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اثار خبر انفصال النجمة العالمية شاكيرا عن لاعب كرة القدم العالمي بيكيه الجدل بمجرد معرفة سبب الانفصال، حيث قيل ان السبب خيانة بيكيه للمغنية العالمية، ومن هنا نشر موقع الاسباني 20minutos تفاصيل جديد في القصة حيث أكد تقرير أنه على الرغم من حقيقة أن القرار قد تم اتخاذه بالفعل ، حاولت شاكيرا العودة مرتين لوالد أطفالها.

وحسب ما أكدت مصادر مقربة من شاكيرا أن الحب الذي تشعره تجاهه جعلها "عمياء" وأنه على الرغم من المعاناة التي انعكست في أحدث أغنيتها الاخيرة ، أهنئك ، فقد كان لديها الأمل في أن تكون قادرة على التعافي من الجرح ، كما حدث في الماضي.

وكانت قد علقت صحيفة "الدياريو" الإسبانية على انفصال النجم الإسبانى جيرارد بيكيه مدافع برشلونة وزوجته المغنية الكولومبية شاكيرا بعد 12 عاما، قائلة إن شاكيرا الآن لم يصبح لديها شىء تعيش من أجله في برشلونة سوى أبنائها، فعلى الرغم من أن خيانة بيكيه لها قوية إلا أنها لن تغادر بدون أبنائها.

وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكترونى إلى أن الفنانة الكولومبية لا تريد الاستمرار في العيش في برشلونة، فليس لديها أصدقاء أو عائلة سوى بيكيه، كما أن وزارة المالية الإسبانية تطاردها بسبب الضرائب، ولكنها في نفس الوقت لا تستطيع أن تترك المدينة الإسبانية بسبب رفض بيكيه الانفصال عن أطفاله وألمح بأنهم ولدوا في برشلونة، ونشأوا فيها ولديهم مدرستهم وأصدقائهم.

عاشت شاكيرا ، 45 عامًا ، وبيكيه ، 35 عامًا ، معًا لمدة اثني عشر عامًا ، رغم عدم رغبتهما في الزواج ، ولديهما طفلان ، ميلان ، 9 أعوام ، وشاشا ، 7 أعوام.

يذكر أن شاكيرا تم نقلها بواسطة سيارة اسعاف من منزلها إلى المستشفى، بعد الإعلان عن انفصالها عن بيكيه ، ولكن أوضحت مصادر أن هذا ليس له علاقة بالانفصال وإنما مرتبط بحادث تعرض لها والدها وهو في أحد مستشفيات برشلونة ويتماثل للشفاء.