شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد ترحب بمشاركة سعد لمجرد فيديو كليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد للقيام بدور البطلة فى كليب للفنان سعد لمجرد، بعد أن اختارها -فى أحد البرامج- من بين عدة فنانات لتكون بطلة لكليب له.

وقالت نبيلة عبيد خلال منشور كتبته عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "الجمال عدى الكلام، وسعد المجرد عدى بجماله وذوقه ولباقته كل الحدود ما يسعدنى باحترامه ومحبته".

وأضافت: "طبعًا أحب أكون فى فيديو كليب تغنى فيه لو وجودى متوظف فنيًا، خاصةً إن أنا ممن بيحبوا أغانيك وربنا معاك دايمًا ويوفقك".

وكانت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد قررت خوض تجربة الإذاعة المصرية، من خلال برنامج أسبوعى، يحمل اسم "مع نبيلة عبيد" على الإذاعة المصرية، وسيتم تحديد مواعيده خلال الفترة المقبلة.