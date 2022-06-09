شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابته بـ كورونا .. المخرج عمرو سلامة يحذر المخالطين به الأيام الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج عمرو سلامة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بإصابته بفيرس كورونا وطلب من المخالطين به توخى الحذر والاحتياط وكتب"إيجابى كورونا، لو شفتنى آخر كام يوم خد بالك على نفسك والآخرين".

وكانت آخر أعمال المخرج عمرو سلامة فيلم "بره المنهج"، من بطولة ماجد الكدواني، روبي، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر وضيف الشرف أحمد أمين وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ويجسد ماجد الكدوانى خلال الأحداث، شخصية رجل أعمال حاد الطباع يسعى بشتى السبل إلى تحقيق أحلامه، في حين تقوم روبى بتجسيد دور مدرسة موسيقى في إحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها.

تدور أحداث الفيلم حول الطفل اليتيم نور، الذي يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك، مختبئاً من العالم، و تنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

وانطلق العرض العالمي الأول لفيلم "برا المنهج" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي فى الفترة من 6 - 15 ديسمبر 2021، حيث عرض في ختام الدورة الافتتاحية للمهرجان الدولي الذى أقيم بمدينة جدة التاريخية.