بالجينز.. إطلالة مميزة لـ هيفاء وهبى تبهر جمهورها على مواقع السوشيال ميديا

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى جلسة تصوير جديدة على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام أبهرت به جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعى، وتميزت جلسة التصوير الجديدة بالبساطة والتلقائية، حيث ترتدى "توب"، قصير من اللونين الأبيض والأزق وجينز من اللون الأزرق.



هيفاء وهبى هيفاء وهبى



هيفاء وهبى هيفاء وهبى

فى سياق مختلف تنتظر هيفاء الانتهاء من تصوير آخر مشاهد فيلمها "رمسيس باريس"، والذى يشارك فى بطولته كل من محمود حافظ، ومصطفى خاطر، وحمدي الميرغنى، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، وسميرة مقرون، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف كريم حسن بشير.

الفيلم يتم تصويره بين فرنسا ومصر، وتدورأحداثه فى إطار كوميدى، وبعد تجمع أبطال العمل فى فرنسا يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.