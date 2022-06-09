شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل عبد الله محمود.."المواطن مصرى" صنع نجوميته وبدأ مسيرته من الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الخميس 9 يونيو مع ذكرى رحيل الفنان عبد الله محمود الذى رحل عن عالمنا مخلفاً حالة كبيرة من الحزن والصدمة لكافة محبيه بعد مسيرة فنية طويلة لعب فيها ألوان تمثيلية عديدة أبرز من خلالها موهبته كواحد من الممثلين الموهوبين على الساحة، والذى عمل مع كبار المخرجين في أعمال حفر فيها اسمه مثلما يظهر خلال التقرير التالي الذى نستعرض فيه رحلة الممثل الراحل.

وبدأ الفنان عبد الله محمود مشواره الفني طفلا مع أصدقاء عمره محسن محيي الدين وأحمد سلامة من خلال التليفزيون، وكانت انطلاقته فى مسلسل "البوسطجى" عام 1974.



عبد الله محمود فى فيلم المواطن مصرى

سجل فيلم "إسكندرية ليه" مع المخرج يوسف شاهين عام 1978، بداية انطلاقته السينمائية الحقيقية، وبعدها قدم العديد من الأعمال السينمائية أبرزها "شمس الزناتي، وحنفي الأبهة، المولد" أمام النجم عادل إمام وفيلم "الاحتياط واجب، الإمبراطور" أمام النجم الراحل أحمد زكي، وقدم أجمل أدواره في فيلم "الطوق والأسورة" مع النجمة شريهان وفردوس عبد الحميد، و"الطريق إلى ايلات".

من أبرز ادواره التى لا زالت عالقة فى أذهان الجميع حينما وقف أمام النجم العالمى عمر الشريف في فيلم "المواطن مصري" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، وحقق بعد ذلك نجاحاً في الدراما التليفزيونية في عدد من المسلسلات أبرزها "الوتد"، "عصفور النار"، "الطاحونة"، "الفرسان"، "ذئاب الجبل"، "البوسطجى"، وغيرها، وعلى خشبة المسرح شارك في العديد من المسرحيات منها "باب التوفيق"، "قصة الحي الغربى"، "قطب الرجال"، "حضرات السادة العيال".