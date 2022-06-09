شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب يشارك فى 3 أفلام سينمائية دفعة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان سيد رجب في 3 أفلام سينمائية دفعة واحدة، حيث يشارك في بطولة فيلم "كيرة والجن"، المقرر طرح في دور العرض السينمائى يوم 30 يونيو الجارى، وهو من بطولة النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز، وهو مستوحى من رواية 1919، سيناريو وحوار أحمد مراد، إخراج مروان حامد، وإنتاج سينرجى فيلمز.

كما يشارك رجب في بطولة فيلم "عمهم" الذى يلعب بطولته النجم محمد إمام، المقرر طرحه في عيد الأضحى المقبل، ويشارك في بطولته كلا من محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتى وآيتن عامر، وعدد من الفنانين، تأليف وسام صبرى، إخراج حسين المنباوى .

كما يشارك رجب أيضا فى بطولة فيلم "19 ب"، والذى يشارك في بطولته كلا من ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، نبيل نور الدين، عبد العزيز مخيون، وعدد من الفنانين، وتدور قصة الفيلم فى إطار تشويقي حول ڨيلا قديمة هجرها سكانها منذ عشرات السنين، حيث يعيش حارس عجوز حياة شديدة الروتينية، ويقضى أغلب يومه فى عزلة عن عالم الشارع الخارجي ، حتى يجد نفسه مجبرًا على خوض مواجهة تغيير حياته بالكامل.

يشار إلى أن آخر أعمال سيد رجب مسلسل "أبو العروسة" وشارك في بطولته سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقى، أحمد صيام، وعدد من الشباب، تأليف وإخراج هانى كمال.