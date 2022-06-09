شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد يعود من السعودية على "مغامرات كوكو" فى شبرامنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الفنان بيومى فؤاد إلى القاهرة بعد انتهاء عرض مسرحيته "عائلة تس"، والذى شارك فيها بموسم جدة وعرضت هناك خلال الفترة من 2 لـ 5 يونيو، وبمجرد عودته استأنف بيومى تصوير باقى مشاهد فيلمه الجديد "مغامرات كوكو" داخل أحد ستوديوهات شبرامنت، والذى يشارك في بطولته الفنان خالد الصاوى وعدد من الفنانين الشباب.

يجسد الفنان بيومى فؤاد ضمن أحداث فيلم "مغامرات كوكو" شخصية كامل دكتور بيطرى شاطر محب للحيوانات، حيث انتهى من تصوير عدد من مشاهده داخل أحد استوديوهات شبرامنت بعد فترة توقف طويلة كانت بسبب انشغال أبطال العمل بتصوير مسلسلات رمضان الماضى، والفيلم كوميدي تدورأحداثه حول صراع الخير والشر ليس بين البشر، ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطرى.

فيلم "مغامرات كوكو"، من بطولة بيومي فؤاد، خالد الصاوى، شيرين رضا، إيهاب فهمى، أوس أوس، منة فضالى، نانسى صلاح، عمرو عبد العزيز، سيناريو وحوار إيهاب نصار، وإنتاج عمرو طنطاوى، وإخراج إسماعيل فاروق.

مسرحية "عائلة تس" من بطولة مصطفى خاطر، أوس أوس، محمد سلام، شيماء سيف، سليمان عيد، مصطفى البنا، دانا حلبى، والمسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج أوتاكا.

تتناول المسرحية عائلة مكونة من الأب بيومي فؤاد، ولديه ثلاثة أبناء، وهم مصطفى خاطر وشيماء سيف وأوس أوس، حيث يمتلك الأب مصنعاً للمياة الغازية باسم "تس كولا"، وخلال العرض، نجد أن تلك العائلة مهددة بالتفكك، بسبب تصرفات الاب ، وتتضمن المسرحية مواقف ساخرة مليئة بكوميديا الموقف تجمع ما بين شخصية "الأب " الثري الذي يواجه خطر الإفلاس، وأبنائه فى محاولتهم لابتكار حلول عملية تنقذهم من هذا الخطر.