شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تعوض غيابها عن دراما رمضان الماضى بـ "420 دقيقة" على المنصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعوض النجمة زينة غيابها عن دراما رمضان الماضي، وذلك من خلال مسلسل "420 دقيقة" المكون من 6 حلقات، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، حيث انتهت زينة من تصوير آخر مشاهد العمل مؤخراً وأصبح جاهزاً للعرض ويجرى حالياً اختيار اسم جديد للمسلسل للإعلان عنه مع بدء عمليات الدعاية.

مسلسل "420 دقيقة" بطولة زينة، محمد شاهين، مطرب الراب أبى يوسف، سماح أنور، محمد شاهين، رشدى الشامى، علاء مرسى، آلاء سنان، تأليف محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة في أول تعاون يجمعه بالنجمة زينة، وتدور أحداث العمل فى في إطار اجتماعي تشويقى.

وانتهت زينة منذ أيام، من تصوير آخر مشاهد فيلم "التاريخ السرى لكوثر" بعد 4 سنوات من بدء تصويره، والعمل يشارك في بطولته ليلى علوى، ومحسن محيى الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبد الرحيم حسن، ومن تأليف وإخراج محمد أمين تدور أحداث الفيلم حول الوقائع التي تلت ثورة 25 يناير، وتتناول فكرة ضرورة امتلاك المواطن المصري للفكر والوعي اللازم لاستيعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة.

يذكر أن زينة قدمت آخر أعمالها مسلسل بعنوان "كله بالحب" العام الماضى، وشارك فى بطولته كل من أحمد السعدنى، صابرين، سامر المصرى، ريم البارودى، هالة فاخر، يوسف عثمان، نور قدر، مصطفى درويش، مها أبو عوف، رشا بن معاوية، سلوى محمد على، محسن منصور، كيرا الصباح، تأليف محمد الشخيبى، إخراج عصام عبد الحميد.



زينة فى احدث ظهور



زينة



النجمة زينة