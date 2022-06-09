شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنانة زيزى البدراوى .. تعرف على اسمها الحقيقى ومشوارها الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس، 9 يونيو ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة زيزى البدراوى، حيث ولدت عام 1944 بالقاهرة واسمها الحقيقى فدوى جميل عبد الله البيطار، وبدأت العمل السينمائي في عمر الـ 13 بعدما اكتشفها المخرج عز الدين ذو الفقار فنيًا وقدمها في فيلم "بور سعيد" عام 1957، وبعد ذلك اختار لها المخرج حسن الإمام اسم "زيزى" ليكون اسماً فنيا لها.

تزوجت مرتين، الأولى من المخرج عادل صادق والذي تعرفت عليه خلال تصوير فيلم "حبي في القاهرة" عام 1966 واستمر زواجهما لمدة عام ثم انفصلا، ثم تزوجت من المحامي توفيق عبد الجليل، وهو زواج استمر لمدة 17 عامًا ثم انفصلا، وعادت وتزوجت من المخرج عادل صادق للمرة الثانية في زواج استمر لمدة 5 شهور فقط.

شاركت في أكثر من 140 فيلماً منها "حب حتى العبادة"، "امرأة على الهامش"، "شفيقة القبطية"، "البنات والصيف"، و"السبع بنات"، و"شفيقة الفبطية"، و"بين القصرين"، و"امرأة على الهامش"، و"24 ساعة حب"، و"عريس الهنا"، و"شقة فى وسط البلد"، و"اذكرينى"، و"هارمونيكا"، و"حبك نار" و"على جنب يا اسطى" و"واحد صحيح".

قدمت دور البطولة مع كثير من نجوم عصرها مثل الفنان عبد الحليم حافظ في فيلم "البنات والصيف"، والفنان أحمد رمزي في فيلم "آخر شقاوة"، ومع الفنان شكرى سرحان في "سجين الليل"، وأختير فيلمين شاركت بهما في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996 هما "إحنا التلامذة، بين القصرين".

وفى الدراما التليفزيونية شاركت في العديد من المسلسلات الهامة أبرزها "ليالى الحلمية"، "المال والبنون"، "قضية معالى الوزيرة"، "سمارة"، و"الأشرار"، و"كلام نسوان"، و"قلب ميت"، و"حق مشروع"، "حضرة المتهم أبى"، و"الست أصيلة"، و"يا ورد مين يشتريك"، و"حلم ابن السبيل"، و"رد قلبى"، و"بوابة الحلوانى"، و"الخيول"، "الامبراطور" وغيرها من الأعمال الدرامية.