شكرا لقرائتكم خبر عن حفل لـ غادة العبسى بمعهد الموسيقى العربية بعنوان "عندما يأتى المساء" 23 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الفنانة غادة العبسى حفلا غنائيا على مسرح معهد الموسيقى العربية برمسيس، في تمام الثامنة مساء الخميس الموافق 23 يونيو، ويقام الحفل تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور خالد داغر رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه .

غادة العبسي عملت كصوليست متميز في دار الأوبرا المصرية لثلاثة سنوات، ويعد هذا الحفل الأول لها مع فرقتها في المسرح الأعرق في مصر والوطن العربي : معهد الموسيقى العربية ، وتعمل أيضا كطبيبة في مجال أمراض الدم وحاصلة على الماجيستير، وهي أيضا كاتبة مصرية صدر لها خمس روايات آخرها رواية كوتسيكا، وثلاثة مجموعات قصصية، وقد حصلت على العديد من الجوائز المحلية والعربية، وصلت روايتها ليلة يلدا لقائمتي ساويرس والشيخ زايد القصيرة، بالإضافة إلى أنها حاصلة على الزمالة الفخرية في الكتابة من الولايات المتحدة الأمريكية ، وتمارس غادة الغناء منذ صغرها .