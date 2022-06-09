شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحه فى "جزيرة غمام".. حسين المنباوى ينتظر طرح "عمهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد حصده نجاحاً كبيراً في مسلسل "جزيرة غمام" الذى عرض في رمضان المقبل، ينتظر المخرج حسين المنباوى، طرح فيلم "عمهم" الذى يلعب بطولته النجم محمد إمام، المقرر طرحه في دور العرض السينمائى في عيد الأضحى المقبل، من تأليف وسام صبرى.

وكان المخرج حسين المنباوى قد نال إشادات كبيرة من الجمهور ورواد السوشيال ميديا على المستوى الراقى الذى قدمه فى "جزيرة غمام"، الذى قدم بطولته كل من طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، رياض الخولى وعدد كبير من الفنانين، تأليف عبد الرحيم كمال.

يذكر أن فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتى وآيتن عامر.

ويعد آخر أعمال حسين المنباوى في السينما عام 2018، فيلم "ليلة هنا وسرور" ، وشارك في بطولته كل من ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، أحمد فهمى، محمد عبد الرحمن توتة، وعدد كبير من الفنانين، تأليف كريم يوسف ومحمد عز.

وكان آخرأفلام محمد إمام، "لص بغداد" وشارك في بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.