شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة المخرج محمد حلمى والعزاء الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج محمد حلمى عن وفاة والدته، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث كتب قائلا: "توفيت إلى رحمة الله والدتى المرحومة نادية محمد سيد نور، والعزاء سيقام يوم الجمعة 10 يونيه في الحامدية الشاذلية، برجاء الدعاء اللهمّ أبدلها داراً خيراً من دارها، وأهلاً خيراً من أهلها، وأدخلها الجنّة، وأعذها من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.. اللهمّ عاملها بما أنت أهله، ولا تعاملها بما هي أهله.. اللهمّ اجزها عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً.. اللهمّ إن كانت محسنة فزد من حسناتها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيّئاتها.. اللهمّ أدخلها الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب".

يذكر أن المخرج محمد حلمى تولى إخراج وحدة التصوير الثانية بمسلسل" سلسال الدم "، فى جزأيه الثانى والثالث، كما أخرج مسلسلات " وعد مش مكتوب"، للنجم الكبير الراحل محمود ياسين، و"ساعة عصارى"، و"الجانب الأخر من الشاطئ"، و"شمس يوم جديد"، "افتح قلبك".