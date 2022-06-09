شكرا لقرائتكم خبر عن رؤوف عبد العزيز: روجينا ممثلة من العيار التقيل وماقلقتش من دورها فى انحراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج رؤوف عبد العزيز أنه لم يتخوف من تقديم روجينا دور قاتلة ومريضة نفسية في مسلسل "انحراف" الذي جمعهما في شهر رمضان الماضي، معلقا: "روجينا بالنسبة لي ممثلة من العيار الثقيل، وقادرة على التلون وعمل حاجات متجيش في خيالى ولا في خيال المشاهد وبقول إن دا مش آخر حاجة لروجينا وإن لسه عندها كتير أوى تطلعه ودا أكثر الأشياء التي شجعتني".

وأشار عبد العزيز، في ندوة تكريمه بـ"الخليج 365"، إلى أن فكرة بدء التصوير متأخراً والاستمرار في شهر رمضان من أجل إجراء تعديلات على السيناريو واضافة خطوط جديدة حسب تفاعل الجمهور لم تكن في خياله تماماً لافتاً: "كل عمل وله ظروفه، ولكن بالنسبة لـ "انحراف" لم يكن كذلك، وأنا كرؤوف لا أفضل هذه الطريقة، ولا أحب التعديل على الورق، بحب أخد وقت طويل أوى في التحضير ووقتها التصوير يكون أمره أسهل".

وكشف رؤوف عبد العزيز أن المسلسل كل موضوعاته بها إسقاطات، ونجد أنه تم القبض على عدد من الأطباء للترويج لمنتجات غير مصرح بها من وزارة الصحة، إضافة إلى العديد من الخطوط داخل الأحداث، وبعيداً عن الشخصية التي قدمتها روجينا، كل القضايا التي تم تناولها حقيقية 100%، وموجودة في المحاكم المصرية،

واستضاف الخليج 365، النجمة روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز في ندوة فنية، للاحتفال معهما بنجاح مسلسلهما الأخير "انحراف" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وكان في استقبالهما الكاتب الصحفي عمرو صحصاح رئيس قسم الفن.

وكرم الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365، روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز، وتحدثا خلال الندوة عن المسلسل والتحضيرات واختيار الاسم والموضوع، وكذلك انطلاق التصوير في وقت متأخر عن باقي الأعمال التي عرضت في شهر رمضان هذا العام، كما تطرق الثنائي لفكرة تناول المرض النفسي بأشكال مختلقة والعديد من الأمور التي ننشرها تباعاً.

يذكر أن مسلسل "انحراف" بطولة روجينا، لوسي، وسميحة أيوب، عبد العزيز مخيون، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، أحمد صفوت، ويزو، سما إبراهيم، ميدو عادل، محمد مهران، نانسى صلاح، اسراء رخا، وتأليف مصطفى شهيب، وعدد من الفنانين الشباب وإخراج رؤوف عبد العزيز.