“مُتحرّرة من جميع قيودي”.. أصالة تكشف عن ملامح ألبومها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّقت النجمة السورية أصالة نصري الجمهور لألبومها المصري الجديد من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها في موقع “تويتر”.

وقالت أصالة: “بوعدكم بألبوم مصري منّ أحلى ماعملت .. عشت معه وإله كلّ الوقت الطّويل اللي مرق”.

وتابعت أصالة كلامها إذ كشفت عن بعض ملامح ألبومها الجديد قائلةً: “بعدت عنّ ولادي ورفقاتي وتركت كلّ شي ممكن يشغلني عنّه.. أنا بهالألبوم مُتحرّره من جميع قيودي.. غنّيت متلّ مابحلمّ وعدت الغُنا مرّات ومرّات.. وقرّبنا نخلص ادعوا لي”.

وانتهت أصالة، من تسجيل أغاني ألبومها الجديد الذي تعاونت في أغنياته مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين منهم عمر صباغ ومحمود خيامي وأمير طعيمة وناصر الجيل ومدين وعمرو الخضري وفهد وأحمد زعيم وتوما ويفترض طرح الألبوم في موسم الصيف الحالي.

وكشفت أصالة خلال مقابلة لها مع برنامج mbc trending ، أن الألبوم سيصدر مطلع شهر يوليو، لافتة إلى أنها بذلت فيه مجهوداً كبيراً.

وأشارت إلى أنها تسعد لطرح أغنيات مع مطربين آخرين أمثال النجمة المغربية أسماء لمنور حيث انتهت من تسجيل الديو الغنائي الذي يجمعها بها باللهجة المغربية دون معرفة موعد طرحه، ولديها أيضاً ديو آخر يجمعها مع الفنان المصري رامي صبري.