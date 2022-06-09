تيم حسن بعباءة “الهيبة”.. والجمهور يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر النجم السوري تيم حسن صورة جديدة عبر حسابه في موقع “انستغرام” وظهر من خلالها وهو يرتدي العباءة التي ارتداها خلال مسلسل “الهيبة” في إشارة إلى أن الصورة من كواليس فيلم “الهيبة” الذي انتهى مؤخرًأ من تصويره في تركيا.

واكتفى تيم بوضع ايموجي وردة كتعليق على الصورة.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة وتناقلها رواد السوشال ميديا وتمنوا للنجم تيم حسن ولفريق العمل التوفيق والنجاح في الفيلم.

يشار إلى أن فيلم “الهيبة” سيكون تتويجاً لمسلسل “الهيبة” الذي امتد على مدار خمسة أجزاء وحقق شعبية كبيرة.

ويشارك في الفيلم نجوم من جنسيات مختلفة بينما تدخل الفنانة اللبنانية زينة مكي إلى البطولة النسائية في الفيلم.

أما على صعيد الدراما وبعد غيابه عن الموسم الدرامي الرمضاني الفائت، سيخوض تيم حسن السباق الرمضاني لموسم 2023 بعمل من إخراج سامر البرقاوي.