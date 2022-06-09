مايا دياب حديث المتابعين بصور جديدة.. إطلالة تحبس الأنفاس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلت النجمة اللبنانية مايا دياب في أحدث ظهور لها عبر حسابها في موقع “إنستغرام” بإطلالة جريئة تحبس الأنفاس.

ونشرت مايا دياب صورًا جديدة لها، وَعَلّقت عليها بالقول: “لا يجب أن أبقي صوري الجميلة في مكتبتي لفترة طويلة”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صور مايا دياب الجديد، إذ تركوا لها الكثير من التعليقات التي عبّرت عن إعجابهم بإطلالتها الجريئة.

وكانت مايا دياب قد أطلقت قبل أيام أحدث أعمالها الغنائية كليب «إمي يا إمي»، الذي تَناولت من خلاله مشاكل الولادة المبكرة.

وقالت دياب عن الأغنية: “من أصعب اللحظات اللي بتعيشها الأم هي اللحظة اللي بتعرف إنه بداخلها طفل رح يخلق قبل وقته مع كل مشاكل الولادة المبكرة”.

وتابعت: “إمي يا إمي أغنية بقدمها لكل أم عم تعاني مع طفل خلق قبل وقته الطبيعي بمشاكل ما بتخلص”.