“آبل” تعلن إضافة التقويم الهجري إلى “iOS 16”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهد مؤتمر شركة “آبل” للمطورين الكشف عن إضافات جديدة، قامت بها الشركة ضمن تحديثها الأخير لبرنامج التشغيل “ios 16″، ومنها إضافة التقويم الهجري إلى ساعة “آبل ووتش”، إضافة لميزات أخرى مختلفة.

ومن المميزات الجديدة، التي أعلن عنها في المؤتمر، البدء بإمكانية تعديل الرسائل المرسلة من خلال “iMessage”، إضافة لإمكانية حذفها بشكل كامل، ومن المتوقع أن يكون هذا التحديث متوفراً للمستخدمين خلال فصل الخريف المقبل.

وأعلن نائب رئيس قسم هندسة البرمجيات في “آبل”، كريغ فيديريغي، عن التغييرات أثناء استعراض ميزات التحديث، مضيفاً أن المستخدمين سيكونون قادرين على إلغاء إرسال الرسائل، ووضع علامة على الرسائل غير المقروءة، للعودة إليها بسهولة لاحقاً.

كما ستتيح هذه التحديثات للمستخدمين التخلص من الأخطاء المطبعية لتعديل رسائلهم، بعد إرسالها بمجرد إطلاق الميزات الجديدة، حيث إنها ستقدم خاصية إملاء جديدة “تتيح التنقل بسلاسة بين الصوت واللمس”، بحيث تظل لوحة المفاتيح مفتوحة أثناء استخدام الإملاء الصوتي، كما أنها تدعم اكتشاف الرموز التعبيرية أثناء التحدث. وأجرت الشركة، كذلك، الكثير من التعديلات على شاشة القفل، ومن أبرزها إمكانية عمل أكثر من شاشة مقفلة واحدة.

وعدا كل ذلك، فإن عرض التنبيهات سيتغير كثيراً عبر الأجهزة التابعة لـ”آبل”، فبدلاً من ظهورها مراراً في أعلى الشاشة، ستكون التنبيهات أسفل الشاشة، إضافة لوجود خيار لتفعيل تنبيهات النشاطات الحالية “live activities”، ليتمكن المستخدم من استعراض التنبيهات ذات العلاقة بنشاط واحد، مثل تجميع التنبيهات الخاصة بمباراة لكرة القدم مع خدمة “أوبر” لسيارات الأجرة، في مكان واحد.

ولم تتوقف التحديثات هنا، بل إن منها الكثير لم يذكر بعد، ومن ذلك أن الساعة ستحتوي خاصية التعرف على الحالة الطبية المعروفة باسم “الرجفان الأذيني” (atrial fibrillation)، للتعرف على أي تشتت في ضربات القلب.

علماً بأن النظام الحالي وقبل تحديثه يتيح للساعة أن تنبه في حال وجود نشاط غير معتاد في ضربات القلب، إلا أن التحديث الجديد سيكون أكثر تنبيهاً، إذ ستقوم الساعة بإصدار تنبيه أسبوعي تعلم خلاله المستخدم بالوقت الذي أمضاه قلبه بهذا الوضع.

وشهد المؤتمر الكشف عن أجهزة جديدة منها جهاز “MacBook Air” بشريحة معالجة “2M”، ومن أبرز مميزاته وجود مدخل للشحن “MagSafe”، بالإضافة إلى مدخلَيْ “Thunderbolt”، ومدخل لسماعات الرأس.