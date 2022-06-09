شيرين عبد الوهاب تتصدّر برسالة لجمهورها.. ماذا قالت؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب عن اشتياقها لجمهورها من خلال تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، إذ غرّدت قائلةً: “وحشتوني”.

وحصدت تغريدة شيرين عبد الوعاب تفاعلًا واسعًا من المتابعين، إذ تركوا لها الكثير من التعليقات التي عبّرت عن اشتياقهم لها أيضًا. كما طالبها عدد كبير منهم بطرح أغنية جديدة في الأيام المقبلة.

وسبق أن أعلنت عن أنّها قررت أن تبدأ مرحلة فنية جديدة، لا سيّما بعد انفصالها عن زوجها حسام حبيب، حيث أخذت قراراً بإنهاء تعاونها مع مدير أعمالها كريم الحميدي، لتختار بدلاً منه المنتجة سارة الطباخ لتتولى المسؤولية.

يذكر أن آخر أعمال شيرين عبد الوهاب الفنية، كانت أغنية “وبحلفلك” من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود نور، وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي، وهي الأغنية الخامسة من ألبومها الجديد بعد طرح أغنيات: “كلها غيرانة، القماص، خاصمت النوم وملكش مكان”.

وحققت شيرين عبد الوهاب نجاحًا لافتًا من خلال الأغنيات التي أصدرتها، إذ حصدت ملايين المشاهدات على “يوتيوب”.