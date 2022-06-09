تخويل الشرطة بتوجيه تهمتي هتك عرض لهارفي واينستين في بريطانيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعتزم شرطة المملكة المتحدة توجيه تهمتي هتك عرض ضد منتج الأفلام السابق بهوليوود هارفي واينستين، فيما توسع السلطات حول العالم تحقيقاتها ضد قطب صناعة السينما المجلل بالعار، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال ممثلو الادعاء البريطانيون إنهم خولوا الشرطة لاتهام واينستين 70/ عاما/ بالاعتداء على امرأة في آب/ أغسطس 1996، وفقا لبيان صدر اليوم.

ورغم أن واينستين، الذي يقضي حكما بالسجن 23 عاما بعد إدانة هيئة محلفين له في نيويورك بالاغتصاب، يواجه عدة دعاوى قضائية في الولايات المتحدة، ظهر ضده عدد أقل بكثير من القضايا إلى العلن في أوروبا.

ولم يرد محام مقيم بالولايات المتحدة يدافع عن واينستين على رسالة للتعليق .