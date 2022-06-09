شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعي تحيى ذكرى وفاة جدتها هدى سلطان: أحلى وأجمل جدة في الوجود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة ناهد السباعى الذكرى السادسة عشر لوفاة جدتها الفنانة القديرة الراحلة هدى سلطان، مؤكدة أنها كانت أحلى وأجمل جدة في الوجود.

ونشرت ناهد صورا لها في طفولتها مع جدتها وأسرتها، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "الذكرى السنوية لأحلى وأجمل جدة في الوجود، اللهم أرحم جدتي حبيبتي وجازها بأحسن ما لديك، اللهمّ أبدلها داراً خيراً من دارها وأهلاً خيراً من أهلها وأدخلها الجنة".



ناهد السباعي

وسبق وأكدت الفنانة ناهد السباعي أنها لا تستطيع تقديم قصة حياة جدتها في عمل سينمائي أو درامي، وذلك بعد سؤالها في إحدى اللقاءات المصورة إذا كان من الممكن أن تؤدي عمل عن السيرة الذاتية لحياة جدتها الفنانة القديرة الراحلة هدى سلطان، وقالت ناهد "ازاي بس انت قوليلي، انا جدتي بيضاء وشعرها اصفر وعنيها ملونة ..اعملها ازي..خلينا في الفراعنة".

وأشارت ناهد إلى أن هناك من يستطيع تقديم شخصية جدتها على الشكل الأمثل، حيث قالا: "اللي تقدر تعمل دور جدتي هي دنيا سمير غانم، لأنها بتعرف تعمل كذا حاجة بتعرف تمثل وتغني وتعرف تعمل وتقلد الشخصيات كويس..عندها ملكة تعمل شخصيات كتير.. فمقدرش أشوف حد غيرها بيعمل دور عن جدتي".



ناهد مع جدتها الراحلة هدى سلطان

كما تحدثت الفنانة ناهد السباعى، عن جدتها الفنانة الراحلة هدى سلطان وعن فترة تمثيلها بالحجاب خلال ندوة توقيع كتاب "10 نساء في واحدة" عن هدى سلطان فى إطار تكريمها بالدورة الحالية لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وقالت ناهد: "جدتى ما اعتزلتش هى عمرها ما كانت بتشوف أنها بتعمل حاجة مش مهمة هى كانت مؤمنة جدًا باللى بتعمله، إن فنها قوى ومهم وأن الفن ده بيربى أجيال وعمر ما كان الحجاب هيأثر على أدائها وفنها أو على تمثيلها وده كان بيخلينى ماشوفش الحجاب وماحسش أن فى حاجز ما بينى وما بينها زى ما أنا غصب عنى بحسه مع ناس تانية".