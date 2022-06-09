شكرا لقرائتكم خبر عن رحمة أحمد تعتذر عن مغامرات كوكو مع بيومى فؤاد لصغر حجم الدور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد موافقتها المبدئية بالانضام الى فريق عمل فيلم "مغامرات كوكو" خلال الأيام الماضية، اعتذرت الفنانة رحمة أحمد الشهيرة بـ "مربوحة" عن الفيلم، لصغر حجم الدور، وتدور أحداث العمل حول تنافس فريقين من الأطباء البيطريين، فريق من الطيبين بقيادة دكتور كوكو الذي يلعب دوره بيومي فؤاد، ويعاونه في الفريق أوس أوس وشيرين رضا ، فيما يضم فريق الأشرار خالد الصاوي، نانسي صلاح، عمرو عبدالعزيز، وطاهر أبو ليلة، وذلك في إطار كوميدي لايت.

فيلم مغامرات كوكو من بطولة بيومي فؤاد، شيرين رضا، خالد الصاوي، أوس أوس، نانسي صلاح، إيهاب فهمي، منة فضالي، عمرو عبدالعزيز، وطاهر أبو ليلة، والعديد من ضيوف الشرف منهم سارة سلامة، ومن تأليف إيهاب ناصر، وإنتاج عمرو طنطاوى وإخراج إسماعيل فاروق.

وكشفت الفنانة رحمة أحمد خلال استضافتها في برنامج "كلمة أخيرة"، والتي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنها خريجة كلية العلوم، وكان حلمها أن تلتحق بكلية العلاج الطبيعي ولكنها لم تستطع بسبب المجموع، وقالت: "لي أخ توأم كان معي بنفس الكلية ولكن في قسم آخر ودخولي للتمثيل جاء بمحض الصدفة حيث كنت أشاهد مع صديقة لي سكتش مسرحي أعجبني جدا وعلمنا أن فريق المسرح يستقبل أعضاء جدد فشجعتني صديقتي وبالفعل التحقت بالفريق، ومن حينها لم أترك التمثيل.

وأضافت رحمة أحمد: "عادة لدي مبدأ أن أي مجال أدخله لا بد أن أكون مميزة، وهذا ما علمني إياه أبي، فهو إنسان عظيم وهو نحات ورسام وله رؤية فنية بالإضافة لعمله في دار المعارف".

وتابعت: "في الجامعة كنت أقدم تراجيدي فقط إلي أن أكتشف الكوميديا الفنان صلاح الدالي عندما أخرج في الجامعة ووضعني في منطقة الكوميديا، وأعتقد أنني ورثت خفة الدم من والدتي فهي دمها خفيف جدا، وأهلي كانوا فخورين بي أثناء عرض المسلسل".

وكانت رحمة أحمد قد شاركت في الماراثون الرمضاني بدور مربوحة في مسلسل الكبير أوي وهو من بطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.