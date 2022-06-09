شكرا لقرائتكم خبر عن كريستوف والتز يجسد بيلي وايلدر في فيلم Billy Wilder & Me والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب الممثل العالمى كريستوف والتز دورأسطورة هوليود المخرج الراحل بيلي وايلدر، العمل الجديد سيكون من إنتاج المنتج جيريمي توماس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety".

على أن يطرح العمل الجديد تحت اسم Billy Wilder & Me، وسيقوم بـ كتابته المؤلف كريستوفر هامبتون من كتاب جوناثان كو، مع إخراج ستيفن فريرز، على أن يدور الفيلم في فترة سن الرشد والحياة الواقعية لايلدر، ويتطلع الفيلم للكشف عن جانب مختلف من العصر الذهبي لهوليوود لجميع عشاق السينما.



بيلى وايلدر

وكانت قد كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن اقتراب النجمة العالمية أنجلينا جولى، من تجسيد دور البطولة فى فيلم رومانسى جديد بالتعاون مع النجم العالمى كريستوف والتز، والذى سيأتى بعنوان Every Note Played، مقتبس من رواية ليزا جينوفا الرومانسية المعاصرة.

ووفقاً لصحيفة فاريتى، فإن شركة STX حصلت على الحقوق الكاملة لتحويل الرواية الرومانسية لعمل سينمائى جديد، وتجرى محادثات مع جولى وولتز حالياً من أجل تجسيد دور البطولة فى الفيلم الجديد المقرر عرضه عام 2022.

ومن المقرر أن تلعب جولي دور كارينا، وهى الزوجة السابقة لعازف البيانو الشهير الذى يدعى ريتشارد ويجسده والتز، الذى عانى من العديد من الخسائر والمشاكل طوال حياته، بما فى ذلك ابنته التى تعيش بعيدا عنه، وتم تشخصيه بمرض نادر فى يديه، وسرعان ما تفاقم المرض وأجبره على عدم التحرك والعزف على البيانو أو العيش بمفرده، حتى تتدخل كارينا لتكون مقدمة الرعاية الطبية له.