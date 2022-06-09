شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة: بوعدكم بألبوم مصري من أحلى ما عملت وبعدت عن ولادى وتركت كل ما يشغلنى عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعدت النجمة السورية أصالة نصري جمهورها ومحبيها بألبوم جديد سيكون باللهجة المصرية الخالصة، مؤكدة أنها عاشت معه وقتا طويلا بعدت فيه عن أولادها وأصدقائها وكل شيء من الممكن أن يشغلها عنه، مشيرة إلى أنها أوشكت على الانتهاء من تسجيله.

وقالت أصالة، عبر حسابها على تويتر: "بوعدكم بألبوم مصري من أحلى ما عملت.. عشت معه وإله كلّ الوقت الطّويل اللي مرق.. بعدت عنّ ولادي ورفقاتي وتركت كلّ شي ممكن يشغلني عنّه.. أنا بهالألبوم مُتحرّرة من جميع قيودي.. غنّيت متلّ مابحلمّ وعدت الغُنا مرّات ومرّات . وقرّبنا نخلص ادعوا لي".



أصالة

من ناحية أخرى، تحيى النجمة السورية أصالة نصرى، حفلاً غنائيًا في دولة الكويت، الجمعة 10 يونيو الجارى، وتقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية في موسم الصيف.

وعلى جانب آخر تعيش الفنانة السورية أصالة حالة من النشاط الفني، حيث أحيت عدة حفلات الفترة الماضية في مصر والسعودية، وتحدثت أصالة في تصريحات تليفزيونية عن أعمالها الفنية المقبلة، حيث أكدت أنها سجلت ديو جديد مع المطربة أسماء لمنور، من المقرر طرحه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب خلال منتصف الشهر المقبل.

كما أعلنت اصالة عن تحضيرها لـ "ديو" جديد المطرب رامي صبري، وستعلن عن تفاصيله في القريب العاجل، وهو يعد الديو التعاون الثانى بينهما، كما كشفت عن أن أغانى ألبومها الجديد جاهزة لطرحها، حيث سجلت مجموعة من الاغانى وستختار ما سيتم طرحه للجمهور .