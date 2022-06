شكرا لقرائتكم خبر عن محمد دياب بحفل Disney+: تقديمى moon khight منح المواهب العربية الأمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حفل اطلاق منصة ديزني+ ، أو Disney+ في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يقام في أوبرا دبي ويقدمه أحمد قاسم ومهيرة عبد العزيز، ظهور المخرج محمد دياب والذي شارك في إخراج مسلسل moon khight.

وقال محمد دياب على مسرح الحفل بأوبرا دبي، إن مشاركته في إخراج مسلسل moon khight، منحت الكثير من المواهب العربية أملا كبيرا في تحقيق أحلامهم والوصول لأكبر الاستوديوهات العالمية.

وأشار محمد دياب إلى أنه حرص على تقديم أغنيات مصرية وأغاني مهرجانات وتعاون مع عدد كبير من المواهب العربية في مجال الموسيقي وغيرها في المسلسل، وهو أمر يسعده لأن تفاعل الجمهور غير المصري أو العربي كان في غاية الروعة وأنبهر بأغاني وردة ونجاة وأغاني المهرجانات المصرية.

وأشار المخرج المصري محمد دياب مخرج مسلسل moon khight، أن كونه أول مخرج عربي مصري يتعاون مع مارفل هو أمر لا يفكر فيه ولا ينظر لنفسه على هذا النحو ولا يسعى ليكون رقم واحد وإنما يشغله العمل الجيد، موضحا أن المنافسة كانت كبيرة إلى أن وصل ليكون هو مخرج للعمل مع أخرين.

أما البرديوسر سارة جوهر فقالت إن أهم نجاحات مسلسل moon khight هو تفاعل الناس مع الموسيقي والأغاني العربية مثل ريميكس أغنية وردة أو أغنية الملوك.

وأوضحت سارة جوهر، أن الأطفال أصبحوا يغنون لوردة وصباح، معبره عن سعادتها بتبني مارفل وديزني أفكاهم.

شهد حفل اطلاق منصة disney+ في مصر والشرق الأوسط والتي يقام الآن علي مسرح أوبرا دبي، ظهور فرقة أميرات ديزني ممن يقدمون أشهر أغاني أفلام ديزني، إضافة إلى فرقة DCappella.

تنطلق منصة Disney+ في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم الأربعاء وهي المنصة التي تطلقها شركة Disney ، في مصر و15 دولة أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و تقدّم ديزني+ لجمهورها أروع القصص في مكان واحد وتتيح لهم مشاهدة آلاف الأفلام والمسلسلات إلى جانب الأعمال الأصلية التي يتم عرضها على المنصّة بشكل حصري من Disney وبيكسار ومارفل وستار وورز وناشونال جيوجرافيك، والأعمال الحصرية المدهشة من قنوات ستار.

يتمكّن المشتركون من مشاهدة أروع الأعمال الترفيهية، مثل المسلسل الكوميدي الأصلي الذي لاقى نجاحاً كبيراً "Only Murders in the Building"، ومسلسل تلفزيون الواقع "The Kardashians"، إلى جانب جميع مواسم المسلسلات الأشهر على الإطلاق "The Simpsons" و"Grey’s Anatomy" و"The Walking Dead".

تقدّم المنصّة أيضاً مجموعة متكاملة من أضخم الأفلام بدايةً من الأفلام الكلاسيكية مثل "Avatar" ووصولاً إلى فيلم الكوميديا والمغامرات المرشح لجائزة الأوسكار "رجل حُر" من بطولة رايان رينولدز.

سيتوفّر لعشّاق أفلام الأبطال الخارقين إمكانية مشاهدة جميع الأعمال المفضلة لديهم من عالم مارفل السينمائي، ومنها الفيلم المرشح لجائزة الأوسكار "Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings" و"Black Panther" و"Avengers: Endgame"، وأحدث مسلسلات مارفل على الإطلاق بما في ذلك "Moon Knight" للمخرج المصري محمد دياب، و"Ms. Marvel" الذي يُعرض اليوم ولأول مرّة عالمياً على Disney+ حيث يقدّم أول شخصية مُسلمة من أبطال وشخصيات مارفل الخارقة.

سيتمكّن المشتركون أيضاً من مشاهدة أروع القصص التي لطالما أحبوها من إنتاج مشترك بين Disney وبيكسار، ومنها السلسلة الكاملة لأفلام "حكاية لعبة" و"مغامرة ذاتية" والفيلم المرشّح لجائزة الأوسكار "لوكا"، ومن إنتاج استديوهات Disney للرسوم المتحركة سيعرض الفيلم الفائز بجائزة الأوسكار "إنكانتو" والذي يروي قصة عائلة "مادريغال" ومغامراتهم اليومية غير العادية، وفيلم "كرويلا" الفائز بجائزة الأوسكار من بطولة إيما ستون والتي تلعب دور شخصية "كريولا دي فيل" الشهيرة.

تقدّم Disney+ أيضاً إمكانية مشاهدة مجموعة أعمال ديزني الكلاسيكية الخالدة بشكل غير مسبوق، ومنها –على سبيل المثال لا الحصر- "سندريلا" و"علاء الدين" و"الأسد الملك" و"حورية البحر"، والتي ستتوفّر للمشاهدة إلى جانب الأفلام التي تم إنتاجها مؤخراً وحققت نجاحاً ضخماً مثل "ملكة الثلج" و"ملكة الثلج 2" و"مولان".

كما سيتوفر أيضاً مئات من مسلسلات وأفلام Disney القصيرة، بالإضافة إلى الحلقات والعروض المميّزة ومنها "نشاطات نادي القائد: ميكي ماوس" و"Hannah Montana".

تضم مكتبة الأعمال المتاحة أفلاماً وثائقيةً من إنتاج ناشونال جيوجرافيك، ومنها "The Rescue" و"Free Solo"، من إبداع المخرجَين والمنتجَين الحائزَين على جائزة الأكاديمية "إي تشاي فاسارهيلي" و"جيمي تشين"، إلى جانب مسلسلات ناشونال جيوجرافيك الشهيرة مثل "تساؤلات جيف" و"غوردون رامزي: أسرار الطعام".

علاوةً على ذلك، Disney+ أيضاً مشاهدة مسلسلات ستار وورز الاستثنائية، ومنها مسلسل "Obi-Wan Kenobi"، والذي يعد عرضه الأول الأكثر مشاهدةً لمسلسل من الأعمال الأصلية على Disney+ عالمياً إلى الآن، وذلك على أساس عدد ساعات المشاهدة خلال عطلة نهاية الأسبوع التي بدأ فيها عرض المسلسل ستعرض المنصّة أيضاً قصة Skywalker البطولية بالكامل من خلال تسع حلقات من حرب النجوم.

تتيح Disney+ تجربة مشاهدة عالية الجودة على ما يصل إلى أربع شاشات في وقت واحد وتنزيل العروض والأعمال المفضّلة بشكل غير محدودة على ما يصل إلى عشرة أجهزة، كما تتيح إمكانية إنشاء ما يصل إلى سبعة حسابات شخصية مختلفة، ويشمل ذلك السماح للآباء بإنشاء ملفات شخصية للأطفال للوصول إلى محتوى يناسب أعمارهم، من أجل مشاهدة آمنة لجميع أفراد العائلة.