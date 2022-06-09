شكرا لقرائتكم خبر عن الشاب خالد يدعو لأمه من أمام قبرها.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم الجزائرى الشاب خالد من تشييع جثمان والدته السيدة مبروكة خديجة، ونشر صورة لقبرها على مواقع التواصل الاجتماعى داعيا بالرحمة والمغفرة.

ونعى الشاب خالد والدته الراحلة، التى توفيت أمس الثلاثاء، بكلمات مؤثرة، وقال "خالد" فى منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "ارقدى فى سلام يا أمى.. الله يرحمك يا رب"، كما نشر صورة أخرى لوالدته الراحلة وعلق عليها قائلًا: "لقد استدعيتنى دائمًا، فى دورى ياما الله يرحمك".

وتوفيت، الثلاثاء، السيدة خديجة حاج إبراهيم والدة نجم الغناء الجزائرى العالمى الشاب خالد، حيث نشر أحد أقارب الشاب خالد صورة للراحلة بصحبة نجلها وكتب: "توفيت خالتى خديجة حاج إبراهيم أم الشاب خالد وفلالى ونور الدين.. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة".

وقدم الفنان هانى شاكر واجب العزاء فى وفاة والدة النجم الجزائرى الشاب خالد التى رحلت أمس الثلاثاء. وقال نقيب الموسيقيين فى بيان: "الفنان هانى شاكر بشخصه وصفته نقيب المهن الموسيقية ومجلس النقابة يشاطرون الفنان الشاب خالد أحزانه وينعون وفاة والدته أسكنها الله رحمته ورضوانه، ويدعون له ولأسرتها الصبر والسلوان فى فقيدتهم المغفور لها بإذن الله".