شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عزاء المنتج محسن علم الدين.. وأشرف زكى وفيفى عبده أول الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل أسرة المنتج الراحل محسن علم الدين، عزاءه اليوم الأربعاء، بمسجد الحامدية الشاذلية، عقب صلاة المغرب، وذلك بحضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والفنانة فيفى عبده، والسيناريست مدحت العدل، والمنتج والمؤلف محمد حفظى وخالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية والمنتج محمد العدل والمنتج والسيناريست فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما .

وشيع جثمان المنتج محسن علم الدين من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وحرص على الحضور كل من الفنان أشرف زكى وخالد عبدالجليل والمخرج عمر عبد العزيز والمنتج عادل حسنى والأمير أباظة والمنتج شريف مندور، ومن المقرر دفنه بمقابر الغفير بطريق صلاح سالم ولم يحدد موعد العزاء كما أكد عبدالجليل فى تصريحات لليوم الساب

يعد المنتج الراحل محسن علم الدين، الذى وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض، أحد فرسان الانتاج السينمائى الذين خرجوا من عباءة جيل الازدهار والانتشار والريادة فى منتصف القرن الماضي، حين عمل فى مجال الانتاج كتلميذ نجيب ومبشر لعملاق الانتاج السينمائى رمسيس نجيب فى مطلع العقد السادس من القرن الماضى واكتسب سريعا حب واحترام الجميع وأصبح له رصيده ضخم فى الوسط الفنى رصيد من المصداقية والثقة والخبرة فى عالم السينما.

محسن علم الدين هو منتج سينمائي مصري، ساهم بإثراء مكتبة السينما العربية بأعماله، حيث عمل مع كبار الكتاب والمخرجين كفطين عبد الوهاب، صلاح أبو سيف، محمود ذوالفقار، حلمي حليم، حسن الإمام، نيازي مصطفى، حسام الدين مصطفى، حسين كمال، وأحمد يحيى وغيرهم.